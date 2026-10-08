Colón: ¿Mismo equipo o un cambio en la mitad de la cancha?

El entrenador sabalero Iván Delfino podría repetir la formación que viene de ganarle a Estudiantes de Buenos Aires, pero para eso espera la recuperación de Federico Lértora

En Colón esperan por Lértora y si está en condiciones, Delfino repetirá la formación.

Colón viene de jugar uno de los mejores partidos del año . Es por ello, que la idea del DT Iván Delfino es repetir la formación que viene de ganarle a Estudiantes de Buenos Aires.

Sin embargo, en la práctica del miércoles, Federico Lértora no estuvo presente en el trabajo táctico que dispuso el entrenador, debido a una molestia física.

Por lo cual, en su lugar estuvo Matías Muñoz quien no había jugado el último partido, dado que contra All Boys había sumado cinco tarjetas amarillas y debió cumplir una fecha de suspensión.

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Lo cierto y concreto es que el cuerpo técnico aguardará por la recuperación de Lértora que fue una de las figuras de Colón en el último partido y protagonista del gol en contra que le dio la victoria al equipo.

En caso de estar a disposición, es un hecho que Delfino repetirá la formación. Pero si Lértora no llega al partido contra Mitre de Santiago del Estero, su reemplazante será Matías Muñoz.