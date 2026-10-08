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Colón: ¿Mismo equipo o un cambio en la mitad de la cancha?

El entrenador sabalero Iván Delfino podría repetir la formación que viene de ganarle a Estudiantes de Buenos Aires, pero para eso espera la recuperación de Federico Lértora

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 08:47hs
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En Colón esperan por Lértora y si está en condiciones

UNO Santa Fe | José Busiemi.

En Colón esperan por Lértora y si está en condiciones, Delfino repetirá la formación.

Colón viene de jugar uno de los mejores partidos del año. Es por ello, que la idea del DT Iván Delfino es repetir la formación que viene de ganarle a Estudiantes de Buenos Aires.

Delfino espera por Lértora

Sin embargo, en la práctica del miércoles, Federico Lértora no estuvo presente en el trabajo táctico que dispuso el entrenador, debido a una molestia física.

Por lo cual, en su lugar estuvo Matías Muñoz quien no había jugado el último partido, dado que contra All Boys había sumado cinco tarjetas amarillas y debió cumplir una fecha de suspensión.

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Lo cierto y concreto es que el cuerpo técnico aguardará por la recuperación de Lértora que fue una de las figuras de Colón en el último partido y protagonista del gol en contra que le dio la victoria al equipo.

En caso de estar a disposición, es un hecho que Delfino repetirá la formación. Pero si Lértora no llega al partido contra Mitre de Santiago del Estero, su reemplazante será Matías Muñoz.

Colón equipo cancha
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