El futbolista que más minutos jugó en Colón y uno de los dos más destacados

Federico Rasmussen es el futbolista con más minutos en cancha, pero además, es junto a Ignacio Lago, los dos más destacados del plantel rojinegro

Federico Rasmussen es el defensor más destacado de Colón y uno de los mejores jugadores del equipo.

A cuatro fechas del final del Torneo de la Primera Nacional y a la espera del Reducido, la realidad indica que los dos jugadores más destacados que tiene el plantel de Colón son Ignacio Lago y Federico Rasmussen.

El primero de ellos, por ser el goleador y el máximo asistidor , como así también por todo lo que genera cada vez que toma contacto con el balón.

Mientras que el marcador central es por lejos el defensor más destacado del equipo, pero también alcanzó una regularidad que lo destaca.

Y es que Rasmussen es el futbolista del plantel rojinegro que más minutos jugó. Si bien no estuvo presente en tres encuentros, en los 29 restantes que disputó, fue titular completando los 90'.

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De esta manera, Rasmussen suma 2610' en cancha y se convirtió en un jugador indiscutible, siendo un pilar en la estructura defensiva. Además, marcó un gol en el triunfo como visitante ante Defensores de Belgrano 3-0.

De hecho, viene de jugar dos muy buenos partidos ante All Boys y Estudiantes de Buenos Aires, en donde Colón logró mantener la valla invicta, en parte por el rendimiento de Rasmussen.

En lo que va del campeonato, Rasmussen no estuvo presente en tres cotejos. El primero de ellos, fue en la primera rueda ante Mitre de Santiago del Estero, debido a un esguince de tobillo.

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Luego no fue de la partida en el cotejo de la primera fecha de la segunda rueda ante Deportivo Madryn. En esa oportunidad, tuvo que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Y su última ausencia fue en la goleada de Colón ante Los Andes, ya que el defensor arrastraba una molestia en las cervicales y a último momento quedó descartado.

Lo cierto es que Rasmussen arrancó con Pier Barrios como compañero de zaga, pero también lo hizo con Sebastián Olmedo y Nicolás Thaller. Todos fueron alternando, menos Rasmussen, el único irreemplazable.