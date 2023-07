Colón no descansó y ahora se enfoca en Arsenal en un duelo clave por la permanencia

El predio 4 de Junio fue escenario este miércoles a la mañana de la vuelta a los entrenamientos de Colón, que no descansó y ya piensa en la última fecha de la Liga Profesional ante Arsenal. Un partido de alta trascendencia por ser un rival directo en la lucha por la permanencia, pese a que su destino parece casi sellado.

Un Sabalero que se queda casi sin nafta en esta recta de campeonato, ya que este martes perdió como local ante Tigre 3-1 y se hunde entre los últimos. Una profunda sequía que cuesta cortar y por eso, los tres puntos en Sarandí son de mucha valía. El cuerpo técnico y los jugadores lo saben y por eso lo toman como una final.

Un equipo que no logra sostener un rendimiento. Apenas algunas cosas para resaltar del cotejo ante el Matador, que siempre fue superior. Lo que quizás más se nota es la poca reacción, ya que casi siempre recibe el primer golpe. Entonces, lo que se busca es culminar lo mejor posible para barajar y dar de nuevo, con la meta de cambiar la imagen en la Copa de la Liga.

Gorosito-Colón.jpg El DT de Colón, Pipo Gorosito, diseña ahora el plan para visitar a Arsenal en la última fecha. Prensa Colón

El DT Néstor Gorosito, que mantiene la tónica de no hablar, tiene a la base principal del plantel a disposición, ya que el único con problemas físicos es Stéfano Moreyra, que no viene siendo titular. Como ya se sabe, no estará Facundo Farías, que viajará a Estados Unidos para sumarse a Inter Miami, por lo que Pipo analiza ya qué es lo mejor.

Probó diferentes nombres y por ahora nada resultó para enderezar el barco. No sería extraño que retorne a la línea de cinco en defensa, que fue lo que más réditos le dio, aunque el fútbol es también contagio y, cuando a veces lo individual no sale, se traslada a lo colectivo. Con este escenario Colón prepara el cotejo ante Arsenal, sabiendo que solo sirve ganar. El grupo trabajará hasta el sábado al mediodía, cuando viajará a Buenos Aires y esperará el partido concentrado.