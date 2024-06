"Colón no preguntó por Novero, pero estamos dispuestos a negociarlo"

Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever aseguró no tener ninguna oferta de Colón por Novero, pero que están abiertos a negociarlo

Chaco For Ever está abierto a negociar con Colón por el extremo Gastón Novero.

En diálogo con la Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe), el presidente de Chaco For Ever Héctor Gómez se refirió a la posibilidad de que Gastón Novero se convierta en refuerzo de Colón.

"Me estoy enterando por ustedes de esta información y estoy sorprendido. La realidad es que no tenemos ninguna propuesta formal ni de Colón ni tampoco por parte del jugador. Novero tiene contrato hasta diciembre, viene de estar dos años en el club, pero es negociable como todos", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Llegado el momento nos sentaremos a negociar, por la rescisición de contrato o una extensión del contrato, para luego darlo a préstamo, pero no tenemos nada sobre la mesa. Nadie nos comentó nada, es un jugador importante, pero también es importante la plata, si Colón lo pretende estamos dispuestos a negociarlo".

Por último, el presidente de Chaco For Ever tiró: "Me da lo mismo negociarlo con cualquier club, pero primero tiene que llegar una oferta y ahí la analizaremos. Todo es posible y a la vez imposible, no analizamos este tema porque no tenemos nada, una vez que llegue se verá. La realidad economica es complicada y después verá si el club que lo quiere se acepta las reglas nuestras".