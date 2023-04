Colón ganaba 2-0, pero no supo aguantarlo y empató 2-2 ante Talleres en el Brigadier López. Hace ocho partidos que no puede festejar ante su público

Colón no pudo aguantar una diferencia de dos tantos y Talleres se lo empató sobre el final en el Brigadier López.

Y al igual que ante Boca, pegó en el arranque del partido con un golazo de Ramón Ábila de media vuelta a los 2 minutos y más que por la definición fue por la construcción colectiva de la jugada que se fue gestando a puro toque, hasta que el goleador le dio toda su impronta para resolver, aguantando y girando con un remate que se metió al lado del caño derecho de Guido Herrera.

El 1 a 0 revitalizó a Colón, que llegaba a este partido con la confianza por las nubes y se sabe que el fútbol es un estado de ánimo.

Y a partir del gol todo fue de Colón, que dominó, presionó y no dejó jugar a Talleres y cada insinuación en ataque daba la sensación de un gol. Si bien Talleres tuvo dos chances claras, el dominador del juego fue el Sabalero marcando los tiempos del partido.

La T dispuso de dos opciones, pero en ambas apareció Ignacio Chicco: en la primera Michael Santos no definió bien y el balón fue a las manos, en el segundo el arquero le tapó un mano a mano Rodrigo Garro. Hasta que llegó el segundo gol de Colón para ponerle justicia al marcador.

A los 36' presionó Baldomero Perlaza, recuperó y cedió para Wanchope, quien picó el balón asistiendo a Santiago Pierotti, que debajo del arco la empujó para el 2 a 0. Un gran primer tiempo de Colón, contando con recursos para jugar y presionar cuando se podía y replegarse con inteligencia cuando el rival tenía la pelota.

Se fue a los vestuarios aplaudido el equipo de manera muy merecida por la producción de esa etapa inicial, en donde no dejó dudas, jugó en un nivel muy alto para superar nítidamente a un rival complicado como Talleres.

Así como Colón jugó un gran primer tiempo, era obvio que no iba a poder sostener el ritmo del partido ante un equipo como Talleres, que salió decidido a descontar. El Sabalero se retrasó demasiado en el campo de juego y Talleres manejó pelota a voluntad y comenzó a inquietar en ataque.

Llegaba con cierta facilidad, pero fallaba en la definición con remates que terminaban siendo imprecisos. Colón jugaba el partido muy cerca de Chicco y era lógico producto del enorme desgaste hecho en la primera etapa.

Comenzó a quedarse sin piernas y sin la posibilidad de salir de contragolpe. En el arranque lo pudo definir pero luego de la gran maniobra de Pierotti, Eric Meza remató desviado. Talleres llegó al descuento a los 23 minutos, con un remate esquinado de Nahuel Bustos que pegó en el palo, recorrió la línea y se metió dentro del arco.

Y a los 43' el propio Bustos, pero esta vez de cabeza y debajo del arco puso el 2 a 2. Que por el desarrollo del juego parece justo, ya que fue un tiempo para cada uno. Colón jugo mejor que ante Boca pero no pudo lograr la victoria por esas cosas que tiene el fútbol.

Es cierto que enfrente tuvo a un equipo con mejor presente que el Xeneize y que lo exigió a lo largo de todo el partido para llegar a la igualdad. Más allá del empate, el rendimiento del equipo es positivo y esperanzador de cara a lo que viene, de hecho Pipo Gorosito mantiene su invicto desde que llegó y eso es un dato muy importante.

Sin dudas que la expulsión de Gian Nardelli lo terminó condicionando al equipo y Talleres lo empujó a jugar en campo propio; además de que los cambios no le resultaron a Colón a diferencia de Talleres que con las modificaciones que realizo Gandolfi llegó al empate.

SÍNTESIS

Colón 2: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gian Nardelli; Eric Meza, Julián Chicco, Baldomero Perlaza, Juan Pablo Álvarez y Andrew Teuten; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito

Talleres 2: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Nicolás Pasquini; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Ramón Sosa y Rodrigo Garro; Diego Valoyes y Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Goles: PT 2' Ramón Ábila (C) y 37' Santiago Pierotti (C); ST 22' y 43' Nahuel Bustos (T).

Cambios: PT 6' Francisco Pizzini x Ramón Sosa (T); ST 0' Nahuel Bustos y Valentín Depietri x Alan Franco y Francisco Pizzini (T); 15' Joaquín Ibáñez x Andrew Teuten (C); 27' José Neris x Ramón Ábila y Stéfano Moreyra x Juan Álvarez (C); 34' Lucas Acevedo x Eric Meza (C).

Amonestados: Nardelli (C); Garro, Pasquini (T).

Expulsado: ST 31' Gian Nardelli (C).

Estadio: Brigadier López.

Arbitro: Sebastián Martínez.