Colón perdió con Atlético Tucumán y ahora apunta a la final en Asunción

En un sábado lluvioso, Colón perdió ante Atlético Tucumán 2-0 en la continuidad de la 12ª fecha de la Superliga, complicándose nuevamente en los promedios, pero con la cabeza puesta en la final la Copa Sudamericana del próximo 9 de noviembre en la Nueva Olla de Asunción ante Independiente del Valle. Los goles fueron de Augusto Lotti y Javier Toledo. El Sabalero recibió otro duro traspié a nivel local, donde no da pie con bola, pero la cita en Paraguay es lo que hoy importa.

Colón termina perdiendo al cabo del primer tiempo por un error defensivo que el ex- Unión, Augusto Lotti, que logró capitalizar con un remate de zurda cruzado que pegó en el poste e ingresó al arco cuando se jugaban 43 minutos. Hasta allí, muy poco había pasado en un partido parejo donde el que insinuaba más era Colón. Pero lo más lógico era un empate, ya que ambos equipos tenían pocas ideas para atacar.

La mas clara del Sabalero llegó a los 24 minutos, con un remate de Tomas Chancalay al primer palo que se fue desviado. Antes en el arranque, Mauro Da Luz intentó con un tiro cruzado ingresando por derecha pero le erró al arco y el balón atravesó toda el área sin que nadie pudiera empujarla.

Fue un primer tiempo mediocre en el que ninguno logró imponer condiciones, se prestaron la pelota y fueron más las imprecisiones que los aciertos a la hora de trasladar el balón. El Decano arriesgó poco pese a jugar con tres puntas y se terminó valiendo de un error de Gastón Díaz, que no pudo rechazar, para que Lotti en soledad estableciera el 1 a 0 parcial.

Con nada Atlético se puso arriba. Típico primer tiempo en el que el gol llegaría más por un descuido que por merito de alguno de los dos equipos.

No hubo reacción

En el comienzo del segundo tiempo se terminó definiendo el partido cuando a los 5 minutos Javier Toledo estableció el 2 a 0 en una acción que debió ser invalidada, ya que Leandro Diaz bajo la pelota con la mano.

Así las cosas, el Decano pegaba en el final del primer tiempo y en el inicio del segundo dos goles psicológicos que terminaron por derrumbar al Rojinegro. Si le había costado con el partido 0 a 0 mucho más con dos goles abajo y teniendo en cuenta que se trataba de una formación alternativa. De hecho estuvo más cerca el elenco tucumano del tercero que el Sabalero del descuento.

Está claro que fue un partido difícil de jugar para Colón a una semana del encuentro más importante de su historia. Sobre todo cuando Atlético se puso en ventaja fue como que el equipo comenzó a desinflarse y ya no hubo respuestas ni anímicas ni futbolísticas.

En el final y como era obvio de suponer, la gente cantó por la final sin importarle la derrota. Lo único que importa es el partido del sábado después se hará el análisis del mal desempeño de Colón en la Superliga, que volvió a perder como local después de cinco partidos la ultima vez fue en el debut ante Patronato.

Un cotejo difícil de jugar y que terminó pasando lo que era lógico suponer de un lado un equipo más enchufado y jugando como si fuera el partido mas importante y del otro un Colón que cuenta las horas para el choque en la Nueva Olla. Esa manera en encarar este partido terminó siendo la explicación para el resultado final que fue justo. Dar vuelta la pagina de Superliga y encarar la semana mas importante en la vida de Colón con el objetivo máximo de coronarlo con una estrella.

Formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Damián Schmidt, Franco Quiroz; Mauro Da Luz, Matías Fritzler, Santiago Pierotti, Brian Farioli; Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Luciano Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Augusto Lotti; Javier Toledo y Leandro Díaz.

Goles: PT 43' Augusto Lotti (A) y ST 5' Javier Toledo (A).

Cambios: ST 15' Jorge Ortega x Pierotti (C), 19' Juan Cruz Zurbriggen x Leguizamón (C), 24' Lucas Melano x Lotti (A), 25' Facundo Farías x Da Luz (C), 32' Gonzalo Castellani x Díaz (A), 37' Leonardo Heredia x Acosta (A).

Amonestados: Matías Fritzler (C); Leandro Díaz, Bruno Bianchi y Javier Toledo (A).

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: Brigadier López.