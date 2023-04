Colón perdió ante Defensa y Justicia y se terminó el invicto de Pipo Gorosito

Lo único que mantuvo en partido a Colón fue el resultado, ya que en el fútbol, un gol no es ventaja decisiva. Y por eso, pese a jugar mal, en algún momento mantuvo la esperanza de poder llegar a la igualdad. Pero con el segundo gol del equipo local, el partido se terminó, ya que el Rojinegro no tuvo respuestas futbolísticas, ni tampoco físicas.

Defensa y Justicia se impuso en el juego y también en lo físico. Por momentos, Colón se pareció al que dirigía Marcelo Saralegui, lento para desplazarse y sin sorpresa. No inquietó nunca al elenco local y por ello, terminó perdiendo sin atenuantes. Enfrente tuvo a un rival que está bien trabajado, con mucha movilidad y que le hizo notar los errores a lo largo de la mayor parte del encuentro.

Fue algo más Defensa y Justicia que Colón en los primeros 45', fundamentalmente hasta el gol que marcó el equipo local, mediante una gran ejecución de tiro libre de Gastón Togni a los 22'. Hasta ese momento, el Halcón de Varela fue superior, monopolizando el balón y jugando por abajo para generar peligro por el sector derecho.

Allí el elenco local hizo la diferencia con las subidas de Agustín Sant' Anna y la presencia de Santiago Solari. A Rafael Delgado le costó y mucho poder contener esas proyecciones y por ese motivo Defensa y Justicia se insinuaba más peligroso. A los 9' Nicolás Fernandez hizo pasar de largo a Facundo Garcés, remató desde afuera del área, Ignacio Chicco alcanzó a tocar el balón que se estrelló en el travesaño.

A Colón lo costaba hacer pie, ya que corría siempre detrás del balón y lejos del arco defendido por Ezequien Unsain. Y a los 22' llegaría la apertura del marcador. Delgado derribó a Uvita Fernández, y el tiro libre lo capitalizó Togni con un zurdazo esquinado y con rosca que hizo imposible que Chicco pudiera llegar.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1652748596574298112 GOLAZO DEL HALCÓN



Gastón Togni, con una magnífica ejecución de tiro libre, adelanta a Defensa y Justicia, que le gana 1-0 a Colón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/isFFSdfdiN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

El resultado parcial era justo, dado que Defensa fue superior al Sabalero que había adoptado una postura de mucha cautela. Sin embargo, luego del gol, el equipo dirigido por Néstor Gorosito se adelantó en el campo de juego y equilibró el partido. Se animó a jugar más arriba, presionando al Halcón de Varela.

Dispuso de un tiro libre que Eric Meza remató por encima del horizontal. Y de un mano a mano que tuvo Ramón Ábila luego de un pase de Santiago Pierotti. El juez de línea levantó la bandera, aunque parecía que Wanchope estaba en la misma línea, aunque el balón se terminó yendo afuera.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1652753374369005573 LO TUVO WANCHOPE



Ramón Ábila quedó cara a cara con Ezequiel Unsain, se la picó y su remate se fue apenas al lado del palo. Colón sigue perdiendo 1-0 ante Defensa y Justicia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tcIblxWgCj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

Colón mejoró en la segunda mitad de la primera etapa, se comprometió más con el juego y comenzó a ganar las dividas. En el arranque se vio superado por la movilidad y la circulación de balón que ejerció Defensa y Justicia. Supo corregir esos desajustes y comenzó a ser más competitivo y a generarle incomodidad al rival, aunque le faltó profundidad.

Pero esa mejora que se había observado en parte del primer tiempo no se repitió en el complemento. Ya que el segundo tiempo y pese a tener menos la pelota, fue todo de Defensa y Justicia superando ampliamente a Colón. Incluso el resultado final terminó siendo escaso en relación a lo sucedido a lo largo de todo el complemento.

De hecho y pese a perder 2-0, la figura de Colón terminó siendo Ignacio Chicco con varias tapadas para intentar mantener a su equipo en partido, que no sucedió luego del segundo gol. Pero antes de eso, el arquero sabalero le había tapado un remate de media distancia a Uvita Fernández y un cabezazo abajo al mismo delantero para mandar la pelota al córner.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1652762957355311104 TAPÓ CHICCO



Uvita Fernández anticipó de cabeza y el arquero de Colón respondió muy bien para enviarla al córner. Defensa sigue ganando 1-0.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/sjv385neko — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

Hasta que a los 24' en un pelotazo largo, Nicolás Fernández le ganó en velocidad a Facundo Garcés y remató a la carrera, Chicco desvió el balón pero el rebote lo aprovechó Gastón Togni quien remató de zurda para poner el 2-0 sin que Eric Meza llegara a cerrar. Luego de eso, siempre dio la sensación de que el Halcón de Varela estuvo siempre más cerca del tercero que Colón del descuento.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1652765085243146240 DOBLETE DE TOGNI



Uvita Fernández probó de afuera, Ignacio Chicco dio rebote y el volante aprovechó para poner el segundo de su cuenta personal. Defensa y Justicia le gana 2-0 a Colón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Rr4a1gemhr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

La única chance clara del Sabalero en el complemento fue en el quinto minuto de descuento, con un remate de Santiago Pierotti que Unsain terminó desviando al córner. Claramente, Colón jugó el peor partido de la era Gorosito y así las cosas, Pipo perdió su invicto desde que es técnico del elenco sabalero. Jugó mal y terminó perdiendo bien.

Síntesis

Defensa y Justicia: 22-Ezequiel Unsain; 22-Agustín Sant' Anna, 25-Tomás Cardona, 6-Nazareno Colombo, 3-Alexis Soto; 19-David Barbona, 5-Kevin Gutiérrez, 8-Julián López; 27-Santiago Solari, 29-Nicolás Fernández y 11-Gastón Togni. DT: Julio Vaccari.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza, 14-Baldomero Perlaza, 5-Cristian Vega, 34-Estefano Moreyra, 22-Juan Pablo Álvarez; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 22' Gastón Togni (DYJ), ST 24' Gastón Togni (DYJ).

Cambios: ST 0' Julián Chicco x Vega (C), 12' Gabriel Alanis x Solari (DYJ), 13' Carlos Arrúa x Moreyra (C), 21' Lucas Acevedo x Goltz (C), Tomás Galván x Álvarez (C), 30' Tomás Escalante x Barbona (DYJ), 35' Augusto Schott x Meza, 38' Juan Bautista Miritello x Fernández (DYJ), Gonzalo Castellani x Julián López (DYJ).

Amonestados: Delgado (C), Colombo (DYJ).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Norberto Tomaghello.