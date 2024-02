Más adelante apuntó que "siempre hablamos con los dirigentes de Colón que nos manifestaron que nunca hablaron con nadie, a pesar de tener una buena relación con la gente de Estudiantes".

Peverengo no dudó en decir que "hay que cuidar a todos, más allá de las barras, queremos combatir mientras que estemos nosotros, no vamos a permitir que confluyan en un estadio, había que monitorear rutas, muchas cosas para coordinar".

Y luego, disparó: "Seguramente habrá que trabajar con policía de la provincia, ver de donde salen los colectivos, monitorear con las distintas unidades regionales para que todo salga bien".

En otro tramo de la charla aclaró lo sucedido el pasado domingo contra Patronato: "Los heridos en la cancha de Colón no tienen que ver con el partido y las barras, en vez de mirar para otro lado, pero había un problema. No puede pasar en ningún de la provincia la coexistencia de dos barras, el año pasado sucedieron cosas en la platea baja. No negociamos ni hablamos con violentos, en la platea sur no permitiremos banderas, ningún instrumento, es una forma de diezmar. Si quieren al club que arreglen sus diferencias y compartan tribuna".

Antes de su despedida, subrayó que "nunca nadie llamó a Seguridad y tampoco a Colón. Con los dirigentes de los clubes que nos reunimos, si quieren jugar con público visitante los vamos a acompañar pero nosotros no tomamos la decisión. Se tienen que poner de acuerdo los clubes para que la gente vaya tranquila a una cancha de fútbol".