Colón piensa en Toloza y Arsenal quiere ganarle de mano

En innumerables ocasiones en los distintos artículos que usted, estimado lector, vio en los últimos días, hablamos de un mercado de pases absolutamente dispar y a contramano de todos. Es Argentina, es Liga Profesional. No importa que gocemos con la tercera estrella. Colón y el resto lo saben.

Por eso hay que poner las energías en los 21 puntos que le quedan a 28 competidores, sabiendo que muchos participantes no terminarán el certamen con el plantel que empezaron. Pues entre los que no son tenidos en cuenta, los que no se hace uso de las opciones, con vínculos que se cierran a fin de mes, el cóctel de falta de seriedad aumenta.