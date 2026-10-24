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El único antecedente entre Colón y Ciudad Bolívar

Este sábado Colón y Ciudad Bolívar se verán las caras por segunda vez en su historia, el anterior cruce se disputó en Santa Fe

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 10:12hs
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Colón y Ciudad de Bolívar se enfrentaron en una sola ocasión.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón y Ciudad de Bolívar se enfrentaron en una sola ocasión.

Por la fecha 35 del Torneo de la Primera Nacional, este sábado desde las 21, se enfrentarán Colón y Ciudad de Bolívar. Dicho encuentro contará con el arbitraje de Lucas Cavallero.

Un historial que tiene un solo partido

Respecto a los antecedentes entre ambos equipos, las estadísticas marcan que Colón y Ciudad de Bolívar apenas se enfrentaron en una oportunidad.

El cotejo mencionado se disputó por la 17° fecha del campeonato y se llevó a cabo el domingo 7 de junio en el estadio Brigadier López.

Si bien en ese partido Colón estuvo más cerca de ganarlo, generando algunas chances claras para convertir, el resultado final fue empate 0-0.

Colón Ciudad de Bolívar historial
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