Colón protagonizó un show, aplastó a Brown de Adrogué y es líder en su zona

Lo definió en la primera etapa, ya que se fue a los vestuarios ganando 3-0 y en consecuencia todo el segundo tiempo estuvo de más, aunque se podría decir que ya con el segundo gol a los 18' el partido estaba terminado.

Las diferencias entre un equipo y otro fueron monstruosas. Colón que por plantel es el mejor de la categoría se enfrentó al peor equipo de la Primera Nacional y el resultado está a la vista.

El partido arrancó con dientes apretados, Brown buscando el partido con juego directo y Colón tratando de hacerse de la pelota. De hecho, el equipo local avisó en el arranque con un remate de Matías Nouet que se desvió en un defensor sabalero y la pelota terminó en el córner.

Colón lo comenzó a ganar desde el inicio

Pero la enorme diferencia de jerarquía entre un equipo y el otro permitió que Colón se pusiera rápidamente arriba en el marcador. Y es que a los 8' Javier Toledo cortó la sequía goleadora y con un zurdazo a la carrera estableció el 1-0.

El equipo rojinegro presionó en la zona media, recuperó el balón y una pelota larga de Braian Guille hizo que Toledo le ganara en velocidad a los defensores visitantes y definiera cruzado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1784620161221148925&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL SABALERO!



Javier Toledo marcó el 1-0 de #Colón ante Brown (A). #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/VPKSttlMM3 — TyC Sports (@TyCSports) April 28, 2024

En un campo de juego en muy malas condiciones, Colón sacaba una ventaja lógica, ante un rival paupérrimo que está ultimo en la zona y que cuenta con futbolistas muy limitados.

Por ello no llamó la atención que a los 18' el Sabalero marcara el segundo. En esta oportunidad, Braian Guille ejecutó un tiro libre en la puerta del area por abajo de la barrera que dejó sin reacción a Franco Agüero para establecer el 2-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1784623731593163058&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE COLÓN!



Jerarquía pura del 10 del Sabalero, le pegó a lo Messi y definición CINCO ESTRELLAS de Braian Guille para el 2-0 ante #Brown (A). #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/ZZVhHBjCm6 — TyC Sports (@TyCSports) April 28, 2024

Sin despeinarse, Colón ganaba con suma tranquilidad, imponiedo la abismal diferencia entre un equipo y otro. De hecho, Toledo que en todo el campeonato había mostrado un nivel muy bajo, en este partido era de una de las figuras.

Lo que habla a las claras de las enormes deficiencias del equipo local a la hora de las coberturas defensivas. Con el 2-0 el equipo sabalero bajó un poco el ritmo y Brown se adelantó en el campo de juego aunque sin inquietar al conjunto visitante.

Como era lógico, el Sabalero se tomó un tiempo, se relajó un poco en su andar y el partido se equilibró. Pero siempre la sensación era de un partido que estaba resuelto en favor de Colón y que estaba más cerca del tercero que Brown del descuento.

Por ello no sorprendió que a los 38' Guille decretara el 3-0. Un mal rechazo del equipo local, derivó en Federico Jourdan quien con tiempo y espacio controló la pelota se le cedió a Guille quien con mucha categoría y de frente al arco definió con un remate de zurda.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1784627901264007178&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE GUILLE Y GOLEA EL SABALERO!



El 10 de #Colón marcó su segundo gol en el partido y puso el 3-0 ante Brown (A).#NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/EPAzHg7wos — TyC Sports (@TyCSports) April 28, 2024

Colón goleaba jugando al trotecito. Cada vez que se lo proponía llegaba con claridad. Incluso hasta se tomó un tiempo en el que sacó el pie del acelerador, como para equilibrar un partido sin ninguna equivalencia.

Recién en el final del primer tiempo Brown pudo descontar, pero el cabezazo de Carlos Aguirre se fue al lado del caño derecho del arco defendido por Manuel Vicentini.

Un segundo tiempo que estuvo de más

En el segundo tiempo, Colón siguió siendo mucho más que Brown y es por eso que no tardó en convertir el cuarto gol. Aunque antes Ignacio Lago tuvo una chance clara pero su remate fue tapado por el arquero Agüero.

Posteriormente y cuando se jugaban 10' Lago metió un pase en cortada. Jourdan apareció dentro dentro del área y con total facilidad controló el balón giró y remató al primer palo para decretar el 4-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1784636492763013438&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE COLÓN!



Federico Jourdan amplió la goleada y el Sabalero aumentó la ventaja por 4-0. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/Bm9aT8FMUZ — TyC Sports (@TyCSports) April 28, 2024

Si el partido estaba definido en el primer tiempo, mucho más aún con el cuarto gol. Ya hacía tiempo que Brown no mostraba reacción y lo que pasaba dentro del campo de juego, dependía únicamente de lo que hiciera el Sabalero.

En un cotejo sin equivalencias, lo positivo por el lado del elenco rojinegro fue la eficacia que mostró y la seriedad con la que jugó, aún cuando por momentos bajó el ritmo.

Y es que Colón a lo largo del partido se pudo dar el lujo de jugarlo como quiso. Aceleró y frenó cada vez que se lo propuso. administrando las energías. De hecho, Iván Delfino fue moviendo el banco para preservar y cuidar a algunos de los titulares.

Una victoria muy importante para Colón que lo deja en la cima de la Zona B. Luego del frustrante empate ante Temperley, el Sabalero mostró autoridad y jerarquía para apabullar a su rival y someterlo a una goleada que pudo ser aún mayor.

Síntesis

Brown de Adrogué: 1-Franco Agüero; 4-Rafael Sangiovanni, 2-Carlos Aguirre, 6-Nicolás Herranz, 3-Mauro Luque; 8-Matías Nouet, 5-Nahuel Pereyra, 7-Lautaro Lovazzano, 10-Franco Benítez; 9-Franco Pulicastro y 11-Lucio Castillo. DT: Pablo Vicco.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Julián Navas, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger, 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 11-Ignacio Lago; 10-Braian Guille y 9-Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 8' Javier Toledo (C), 18' Braian Guille (C), 38' Braian Guille (C), ST 10' Federico Jourdan (C).

Cambios: ST 0' Tomás Patrizio x Benítez (B), Agustín Palomeque x Lovazzano (B), 13' Sergio Modón x Luque (B), Francisco Nouet x Castillo (B), 20' Nicolás Leguizamón x Toledo (C), Christian Bernardi x Guille (C), 22' Brandon López x Pulicastro (B), 27' Alexis Sabella x Jourdan (C), 35' Cristian Vega x Prediger (C), Bruno Juncos x Lago (C).

Amonestados: Nouet, Aguirre y Palomeque (B), Jourdan, Toledo y Navas (C).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Lorenzo Arandilla.