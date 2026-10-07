Colón recupera a Barrios y se le presenta una encrucijada a Delfino

Pier Barrios dejó atrás la lesión muscular que lo marginó de los últimos partidos en Colón. Su regreso suma una alternativa: ¿quién es el titular para Iván Delfino?

Colón recibió una noticia positiva en medio de la preparación para visitar el domingo a Mitre de Santiago del Estero. Pier Barrios evoluciona favorablemente de la lesión muscular que lo dejó afuera de los últimos compromisos y ya volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

La recuperación abre la posibilidad de que el defensor vuelva a ser considerado por Iván Delfino para la fecha 33 de la Primera Nacional. Todavía deberá completar los próximos entrenamientos y recibir el alta definitiva, pero su evolución representa una buena noticia para un entrenador que viene recuperando alternativas en el tramo decisivo del campeonato.

Sin embargo, el regreso de Barrios también plantea un interrogante importante para Delfino: ¿quiénes serán sus defensores titulares cuando todos estén disponibles?

Thaller ganó terreno y ahora aparece un nuevo escenario en Colón

La situación cambió en las últimas fechas. Nicolás Thaller aprovechó su oportunidad y parece haber convencido al entrenador, al punto de haberle ganado la pulseada a Sebastián Olmedo.

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El defensor ingresó durante el segundo tiempo del empate ante All Boys en Floresta, reemplazando justamente al paraguayo, y posteriormente recibió la confianza de Delfino para ser titular frente a Estudiantes de Buenos Aires.

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Esa continuidad no parece casual. Thaller respondió a la exigencia y, en un momento en el que Colón necesita encontrar una defensa confiable para afrontar el Reducido, el ex Lanús habría dado un paso importante en la consideración del técnico.

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A esto se suma que Olmedo también estaría atravesando un inconveniente físico, aunque su situación será evaluada durante los próximos días.

Barrios tiene experiencia, pero deberá volver a ganarse el lugar en Colón

Los números reflejan el peso que tuvo Barrios durante buena parte de la campaña. Disputó 24 partidos de Primera Nacional y acumuló 2.068 minutos, mientras que Thaller tuvo una participación mucho menor: cinco encuentros y 236 minutos.

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Olmedo, por su parte, participó en 15 partidos y sumó 899 minutos.

Pero la competencia no se define solamente por cantidad de partidos. Las últimas actuaciones modificaron el escenario, y Thaller parece haber aprovechado de la mejor manera la posibilidad que recibió cuando Olmedo perdió su lugar.

Por eso, si Barrios consigue recuperarse completamente, Delfino tendrá por delante un dilema que hasta hace algunas semanas no parecía tan claro. El defensor que fue una pieza importante durante la temporada deberá volver a competir por un puesto con un Thaller que llega en crecimiento.

Un problema positivo para Delfino antes del Reducido

Para Colón, en definitiva, se trata de un problema que el cuerpo técnico seguramente preferirá tener. Recuperar a Barrios amplía las variantes defensivas justo cuando comienza a definirse el campeonato, mientras que el crecimiento de Thaller agrega competencia interna.

El Sabalero ya tiene su lugar en el Reducido prácticamente asegurado y ahora busca terminar lo más arriba posible para afrontar los cruces con mejores condiciones. En ese contexto, contar con todos sus defensores disponibles puede resultar determinante.

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Delfino tendrá que decidir si sostiene la estructura que le dio resultados en las últimas jornadas o si el regreso de Barrios merece una nueva oportunidad desde el arranque.

Por ahora, Thaller parece haber ganado terreno en la consideración del entrenador, incluso por delante de Olmedo y, al menos hasta que Barrios vuelva a estar al ciento por ciento, también del experimentado defensor. El próximo tramo del campeonato terminará de definir una pelea interna que puede ser clave cuando llegue la hora de jugar por el ascenso.