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Delfino, ¿cambia el plan en Colón para visitar a Mitre?

Iván Delfino analiza repetir el equipo que venció a Estudiantes (BA), aunque Matías Muñoz ya cumplió su suspensión y aparece como una alternativa en Colón.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 11:26hs
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Delfino, ¿cambia el plan en Colón para visitar a Mitre?

Colón ya puso la mira en su próximo compromiso de la Primera Nacional. El Sabalero visitará este domingo, desde las 17, a Mitre de Santiago del Estero por la fecha 33 de la Zona A, en un partido que tendrá importancia no solamente por la necesidad de seguir sumando, sino también por el objetivo de terminar lo más arriba posible pensando en el Reducido.

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El equipo de Iván Delfino llega afirmado en el quinto puesto y, a esta altura del campeonato, tiene prácticamente asegurada su participación en la instancia decisiva por el segundo ascenso. Sin embargo, la intención es no conformarse y trepar posiciones en las cuatro fechas que restan, ya que una mejor ubicación puede representar ventajas importantes en los cruces.

Muñoz cumplió y es una opción para reforzar el mediocampo de Colón

La principal novedad para Delfino pasa por Matías Muñoz, quien cumplió la fecha de suspensión y quedó nuevamente habilitado para jugar. El mediocampista es una alternativa concreta para regresar al equipo y modificar la estructura utilizada en el último partido.

El entrenador podría mantener la formación que derrotó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López, aunque no se descarta que Muñoz ingrese por Ignacio Antonio.

La variante tendría una explicación futbolística clara: Colón necesita hacerse fuerte también lejos de Santa Fe y Delfino podría apostar por mayor músculo, lucha y presencia en la mitad de la cancha, especialmente ante un rival que intentará hacerse fuerte en Santiago del Estero.

Barrios trabaja con el grupo y será evaluado en Colón

Otra de las situaciones que sigue de cerca el cuerpo técnico es la de Pier Barrios. El defensor comenzó a realizar trabajos junto al grupo y será evaluado durante los próximos entrenamientos para determinar si está en condiciones de volver a ser considerado.

En cambio, hay dos futbolistas que quedaron descartados para el viaje. Matías Budiño continúa recuperándose de una distensión en una de sus rodillas, mientras que Franco García tampoco estará disponible debido a la lesión que sufrió en el empeine.

La evolución de Barrios podría generar alguna modificación en la última línea, aunque por ahora Delfino cuenta con la posibilidad de sostener la estructura que viene utilizando.

La deuda que Colón tiene cuando juega afuera

El desafío de Colón ante Mitre también estará relacionado con una de las cuentas pendientes que arrastra durante la temporada: su rendimiento como visitante.

El Sabalero logró construir una campaña muy sólida en el Brigadier López, pero fuera de Santa Fe le costó mucho más encontrar regularidad, conseguir resultados y sostener el protagonismo. Por eso, la visita a Santiago del Estero aparece como una nueva oportunidad para corregir ese déficit.

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Con cuatro fechas por delante, cada punto empieza a tener un valor especial. Colón ya está dentro del Reducido, pero ahora pretende mejorar su posición para llegar a los cruces con mejores condiciones.

Delfino todavía tiene algunos entrenamientos por delante para definir la formación, aunque la principal incógnita pasa por saber si Muñoz recuperará su lugar en el mediocampo o si el técnico elegirá darle continuidad al equipo que viene de ganarle a Estudiantes. En principio, todo parece indicar que el entrenador no hará demasiadas modificaciones, pero la posibilidad de reforzar la zona central gana fuerza pensando en un partido que se jugará lejos del Brigadier López.

Colón Delfino Mitre
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