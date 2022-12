Colón pone en marcha el segundo mes de pretemporada en el predio 4 de Junio enfocado en la Copa de la Liga Profesional 2023 , donde buscará mejorar la pobre imagen del pasado torneo, donde terminó entre los últimos. Ahora, con la ratificación de Marcelo Saralegui como DT. Por ahora, no hay caras nuevas y las principales noticias son entorno a posibles salidas.

Justamente en las últimas horas, trascendió el presunto interés que Rosario Central tendría en Rafael Delgado. No es algo nuevo, sino que en otras ocasiones también pasó por el anhelo que vuelva al club que lo formó y lanzó en Primera. En la Cuna de la Bandera exponen que sería un pedido del nuevo DT, Miguel Russo.

Por ahora, no habría algo formal, pero para Marcelo Saralegui es una pieza fundamental. No solo porque puede cumplir varias funciones deportivas, sino por su experiencia. Dentro del grupo con juventud, también crece necesaria la cuota de trayectoria y el zurdo cumple con los requisitos. De todas maneras, si la oferta es contundente y sirve para las partes, no pondrá trabas.

Rafael Delgado.jpg Rosario Central tendría en la mira a Rafael Delgado de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Algo que no asoma como sencillo, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2023 y, si Rosario Central, tendrá que charlar con el presidente José Vignatti. De igual modo, hay algunos antecedentes donde el propio Rafael Delgado se bajó de un colectivo por tener una propuesta dando vueltas, que luego no se cristalizó. Ahora que el Canalla lo tendría en la mira, sería algo para seguir de cerca.

Un rumor que se instaló con fuerza en Rosario y que rápidamente replicó en Santa Fe, donde el Sabalero sigue adelante con su trabajo, enfocado en el triangular amistoso en Uruguay. Seguramente, traerá más novedades en los próximos días.