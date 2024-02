Colón sacó pecho ante Almirante Brown y dio otro paso en su sueño de volver a Primera División

Colón se fue a los vestuarios ganando por la viveza se Braian Guille para pelear un balón y asistir a Federico Jourdan, y la definición del carrilero por derecha, quien remató fuerte al medio y el balón pasó entre las piernas del arquero. Se jugaban 42 minutos y el Sabalero se ponía en ventaja por errores del rival y aciertos propios pero antes de esa acción no había pasado absolutamente nada.

El partido era realmente mediocre, con dos equipos que se equivocaban cada vez que tenían el balón, más allá de que Colón tenía el peso del partido y era el que intentaba más. Pero carecía de claridad y esa posesión de la pelota no se traducía en acciones de peligro.

Colón llegaba hasta el área rival con relativa facilidad pero en los metros finales no sabía resolver y equivocaba el último pase o no acertaba con los centros. El partido era deslucido Colón en defensa no sufría ya que su rival no generaba nada en ataque pero le faltaba la puntada final, la que llegó en los minutos finales para desatar el festejo de la gente que comenzaba a impacientarse.

Colón había intentando con un par de tiros de esquina, que tanto Javier Toledo como Fabián Henríquez no le acertaron al arco. El elenco visitante no hizo nada en materia ofensiva y Colón se puso en ventaja por Guille, que peleó ante las dudas de los defensores visitantes que nunca lograron despejar el balón y la definición a la carrera de Jourdan.

Colón mejoró y mucho a partir de los ingresos de Alexis Sabella y de Axel Rodríguez, por lo cual el Sabalero mostró mayor velocidad en los metros finales. De arranque pudo anotar Axel Rodríguez, con una media vuelta que se fue por arriba del travesaño y, a los15', llegaría el segundo luego de un remate de Nicolás Talpone, con el arco desguarnecido para decretar el 2-0.

Daba toda la sensación de partido liquidado no solo por el resultado sino por el rival que Colón tenía enfrente. Sin embargo, a los 25' y con un gol de otro partido Santiago Vera ejecutó un tiro libre de media distancia y metió el balón en el ángulo derecho de Manuel Vicentini. Ese gol le puso algo de suspenso al resultado aunque siempre estuvo mucho más cerca el Sabalero del tercero que Almirante Brown del empate.

Una victoria importante y con cierta lógica, dado que la diferencia de plantel fue muy notoria y quizás el Rojinegro debió haberlo definido antes. Dos partidos jugados como local y dos victorias es el saldo positivo del equipo que por momentos muestra cosas interesantes y en otros pasajes de los partidos entra en un bache. No obstante, lo importante es ganar como local sacar provecho de jugar con un estadio lleno y es lo que viene cumpliendo a la perfección el equipo de Iván Delfino.

Síntesis

Colón (2): 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 2-Paolo Goltz, 6-Fabián Henríquez y 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Sebastián Prediger, 7-Nicolás Talpone e 11-Ignacio Lago; 10-Braian Guille y 9-Javier Toledo. DT Iván Delfino.

Almirante Brown (1): 1-Ramiro Martínez; 4-Natan Acosta, 2-Facundo Miño, 6-Sebastián Olivares y 3-Fernando Rodríguez; 8-Lucas Villarruel, 5-Santiago Gauna, 10-Santiago Vera y 11-Agustín Maidana; 7-Ulises Abreliano y 9-Germán Rivero. DT: Rodrigo Alonso.

Goles: PT 42' Federico Jourdan (C); ST 15' Nicolás Talpone (C) y 25' Santiago Vera, de tiro libre (AB).

Cambios: ST 0' Alexis Sabella x Guille (C), Axel Rodríguez x Toledo (C) y Tomás Almada x Maidana (AB); 17' Leandro Guzmán x Villarruel (AB) y Axel Ochoa x F. Rodríguez (AB); 26' Facundo Stáble x Acosta (AB); 32' Lautaro Leguizamón x Abreliano (AB) y Christian Bernardi x Jourdan (C), 41' Bruno Juncos x Lago (C) y 46' Cristian Vega x Talpone (C).

Amonestados: Castet (C); Maidana, Abreliano, Miño y Gauna (A).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Ariel Penel.