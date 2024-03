Colón se complicó solo, sumando un empate con sabor a derrota

Pero con el correr de los minutos Colón se adelantó y tuvo una primera aproximación con un tiro libre en la puerta del área que ejecutó Ignacio Lago luego de una falta que le cometieron. Pero su remate terminó rebotando en la barrera. El partido en ese primer cuarto de hora era muy disputado y con el elenco visitante mejorando en lo futbolístico.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1769464521909842343&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE COLÓN!



A los 24´, Federico Jourdan abrió el marcador para el Sabalero, que se adelantó 1-0 ante Mitre en Santiago del Estero. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/Uy5UtFpBwS — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2024

Lago como de costumbre era el jugador más desequilibrante de Colón y es que a los 15' intentó con el primer remate que terminó en las manos del arquero Luciano Jachfe. En esta ocasión, el extremo zurdo tomó el balón dentro del área y luego de un amague disparó de derecha, pero el balón fue a parar a las manos del arquero local.

Más allá de las ganas y la motivación de Mitre, cuando el balón corría, Colón marcaba diferencias, por contar con jugadores de mayor técnica. Y ese dominio del inicio del equipo santiagueño, se fue transformando en supremacía del Rojinegro que comenzó a manejar la pelota con mayor soltura.

La más clara para Colón llegó a los 22' con un pase frontal hacia el área por intermedio de Lago que encontró a Nicolás Talpone. El volante giró hizo pasar de largo a un defensor, pero no alcanzó a rematar de la mejor manera y el balón se terminó yendo por encima del horizontal.

Colón era más que Mitre y el gol no tardó en llegar. Un golazo de Federico Jourdan a los 23' con un estupendo remate de media distancia que se metió en el ángulo derecho. La maniobra la inició Alexis Sabella quien con tiempo y espacio tocó para Jourdan que se despachó con un furibundo disparo para el 1-0.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1769465228272509429&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE COLÓN!



El Sabalero se adelantó 2-0 ante Mitre en Santiago del Estero, gracias a este gol de Ignacio Lagos. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/YAvV23V754 — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2024

Pero el Sabalero no se conformó y de contra marcó un segundo gol. Que por la concepción de la jugada, fue un verdadero golazo ya que fue de área a área. Salió con Ezequiel Herrera, un pase delicioso de Sabella para Jourdan y éste asistió a Lago quien a la carrera decretó el 2-0.

Colón a puro fútbol y eficacia comenzó a sentenciar un partido que en el arranque parecía complicado. Pudo descontar Mitre pero el remate de Javier Bayk pasó al lado del caño derecho de Vicentini. La diferencia de jerarquía y contundencia era enorme entre un equipo y otro.

En cuanto al trámite del partido, el desarrollo fue equilibrado, pero cuando Colón aceleró hizo la diferencia. La riqueza individual del Sabalero fue demasiado para el entusiasta equipo santiagueño al cual le sobraron ganas y actitud, pero le faltó jerarquía y eficacia para lograr al menos el descuento.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1769486523194319018&partner=&hide_thread=false ¡A LOS 45 MINUTOS, SÍ! ¡MITRE LOGRÓ EMPATARLO!



A Tomás Castro le quedó afuera del área y le pegó con fuerza contra el palo del arco de #Colón y consiguió la igualdad sobre el final. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/2InVHBwf8O — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2024

En el arranque del segundo tiempo, Mitre salió decidido a descontar y en esos primeros minutos estuvo cerca de hacerlo primero Vicentini despejó con la mano un centro y en la acción siguiente, Juan Alessandroni a la carrera remató y el balón se fue pegado al caño derecho del arco sabalero.

El equipo local empujaba y Colón resistía, por ese motivo, el técnico Iván Delfino, antes del cuarto de hora metió dos variantes. Adentro Javier Toledo y Cristian Vega, para las salidas de Rodríguez y Sabella. Con esas variantes, Talpone se soltó más en ataque y Toledo apenas ingresado casi convierte con un remate de emboquillada que el arquero mandó al córner.

Con esas variantes, el Sabalero mejoró ya que comenzó a dominar nuevamente el mediocampo y a tener espacios en ataque. El partido era de ida y vuelta. Lo tuvo Mitre en una chance clarísima y la fortuna jugó para el lado de Colón ya que el anticipo de cabeza de Joan Juncos se estrelló el el caño derecho ante la atenta mirada de Vicentini.

Y Mitre llegó al descuento a los 30' luego de una buena acción que se inició en los pies de Kevin Isa Luna el centro a la carrera desde la derecha y el cabezazo en soledad de Franco Posse quien de frente al arco puso el 2-1. Colón se descuidó en defensa y el elenco local pudo anotar el gol por el que tanto estaba haciendo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1769490256359809200&partner=&hide_thread=false ¡IMPRESIONANTE FINAL EN SANTIAGO DEL ESTERO!



En los últimos cinco minutos del partido entre Mitre (SdE) y Colón de Santa Fe pasó de todo. En la última jugada, Juncos tuvo el triunfo para el Sabalero pero Luciano Jachfe se vistió de héroe y tapó el remate. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/wQEYGy0OFE — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2024

Mitre siguió yendo y el Sabalero buscando de contra. Podía pasar cualquier cosa y así fue porque a los 45' el equipo local llegó al empate con un remate desde afuera del área de Tomás Castro que se metió junto al caño derecho, pese a la estirada de Vicentini para el 2-2.

Parecía que lo podía ganar Mitre con el empuje de los últimos minutos, pero el que lo tuvo para ganar fue Colón con un penal en el último minuto de descuento. Se lo cometieron a Bruno Juncos y el mismo Juncos se hizo cargo del remate. Eligió el palo derecho y hasta allí voló Luciano Jachfe para desviar el disparo y evitar el triunfo del Sabalero.

Un empate sin dudas que son sabor a derrota, ya que Colón lo ganaba por dos goles con una ráfaga en el primer tiempo, se lo empataron y en la última jugada desperdició un penal. El rendimiento fue de mayor a menor y en su peor partido en el torneo, resignó dos puntos y también el liderazgo en su zona.

Síntesis

Mitre: 1-Luciano Jachfe; 4-Brian Mieres, 2-Oscar Piris, 6-Tiago Ferreyra, 3-Marcos Sánchez, 8-Matías Ferrari, 5-Juan Alessandroni, 7-Franco Posse, 10-Juan Pablo Gobetto; 11-Javier Bayk y 9-Joan Juncos. DT: Joaquín Sastre.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger, 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Alexis Sabella, 11-Ignacio Lago; y 9-Axel Rodríguez. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 23' Federico Jourdan (C), 27' Ignacio Lago (C), ST 30' Franco Posse (M), 45' Tomás Castro (M).

Cambios: ST 12' Agustín Mansilla x Ferrari (M), 13' Javier Toledo x Rodríguez (C), Cristian Vega x Sabella (C), 26'Nicolás Delgadillo x Talpone (C), Bruno Juncos x Jourdan (C), 27'Kevin Isa Luna x Gobetto (M), Tomás Castro x Juncos (M), 35'Fabián Henríquez x Prediger (C), 38' Germán Diaz x Mieres (M), Emiliano Encina x Sánchez (M).

Amonestados: Ferreyra, Mieres y Jachfe (M), Vega (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione.