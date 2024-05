Colón sigue dulce, venció a Los Andes y pasó a los 16avos en la Copa Argentina

Un flojo primer tiempo de Colón

El primer cuarto de hora, permitió observar un mejor funcionamiento por parte de Los Andes, con un juego más atildado y buscando posicionarse en campo rival, ante un Colón que se mostraba inconexo.

En esos primeros minutos, Los Andes insinuaba por los costados, sobre todo por la banda derecha en donde Matías González le ganaba el duelo a Edhard Greising, que mostraba dificultades a la hora de cerrar su lateral.

El propio González probó con un remate al primer palo que dio en la red externa. Y antes Ezequiel Gallegos había ensayado un centro al primer palo que Tomás Giménez terminó rechazando y mandando el balón al córner.

La primera aproximación de Colón fue un buen centro de Christian Bernardi, previo enganche para hacer pasar de largo a un rival y el anticipo de cabeza de Ignacio Lago, pero el balón se fue por encima del travesaño.

Como era lógico de esperar, Colón no estaba sincronizado en defensa y no era para menos, ya que dos (Juan Antonini y Greising) de los cuatro debutaban y los otros dos (Julián Navas y Fabián Henríquez) venían con poco rodaje.

Por ello, el Mil Rayitas era más, pero no acertaba en los metros finales. Más allá de las concesiones que otorgaba Colón, el rival no lograba aprovechar ese contexto.

En el Sabalero el más desequilibrante era Lago con algunos arranques interesantes. Y cuando el balón pasaba por los pies de Bernardi, el elenco rojinegro se activaba un poco más.

El partido era de ida y vuelta, pero las chances de gol no aparecían. Ya que con el correr de los minutos, el Rojinegro ajustó un poco más los relevos defensivos y Los Andes no prevaleció como en el arranque del cotejo.

La más clara fue a los 31' cuando Los Andes arrancó con una contra por derecha. Franco Rodríguez metió un centro para Ivo Kestler quien de frente al arco remató de derecha, pero su disparo propició una gran atajada de Giménez para desviar el balón al córner.

El Mil Rayitas jugaba mejor, pero no tenía contundencia en ataque y Colón se mostraba desconectado. No aparecían circuitos de juego, era todo muy individual y en ese contexto, Los Andes jugaba un poco mejor.

Y en tiempo de descuento, González una vez más ganó por afuera ante la lentitud de Greising y el remate al primer palo, encontró la respuesta de Tomás Giménez, quien terminó siendo la figura del equipo.

El 0-0 del primer tiempo resumió lo que fue el partido. Los Andes mejor, pero le faltó jerarquía y Colón totalmente inconexo y sin ideas como para inquietar a su rival.

Una mejora ostensible en el segundo tiempo para definir el partido

Para el inicio del segundo tiempo y como era lógico de presumir, Iván Delfino movió el banco. Hizo ingresar a Ezequiel Herrera, Nicolás Talpone y Javier Toledo, para las salidas de Julián Navas, Alexis Sabella y Axel Rodríguez.

Y los cambios mejoraron y mucho a Colón, ya que la propuesta fue otra. Comenzó a dominar el juego y a generar situaciones como para abrir el marcador.

La primera de ellas fue a los 9' con un remate de Ignacio Lago, que generó una muy buena respuesta de Sebastián López quien alcanzó a desviar el balón para mandarlo al córner.

Y en la jugada siguiente, del tiro de esquina, la pelota le quedó a Juan Antonini quien giro de frente al arco y su remate se fue al lado del caño derecho.

En 10', Colón había hecho mucho más que en los primeros 45'. Y es que la presencia de Talpone le dio otra dinámica, lo mismo que Herrera para progresar en ataque.

Esa determinación para buscar el partido tuvo su premio. Y a los 16' y con algo de fortuna, Colón se puso arriba 1-0 mediante un centro de Christian Bernardi que encontró la pierna de Nazareno Colombo para mandar el balón al fondo de la red.

Con la ventaja en el marcador el Sabalero siguió siendo más. Revitalizado con los cambios y el resultado, el juego comenzó a fluir y estuvo a punto de marcar el segundo, pero el remate de Federico Jourdan, encontró la pierna salvadora de Guido Segalerba.

Colón merecía el segundo y Los Andes ya no inquietaba. Por eso no llamó la atención que a los 27' llegara el segundo. Esta vez fueron dos cabezazos en el área, el primero de Fabián Henríquez y el segundo de Lago para terminar definiendo cruzado.

Con el 2-0 el partido estaba resuelto ya que la diferencia era muy grande entre un equipo y el otro. Y cuando menos se pensaba, Los Andes llegó al descuento.

Se jugaban 31' y Lautaro Torres sacó un remate furibundo desde media distancia, Giménez terminó dando rebote y apareció de frente al arco Axel Páez quien de zurda disparó cruzado para el 2-1.

Aún así y pese al descuento, Colón siguió siendo mejor y estuvo cerca del tercero. La jugada la elaboró Lago quien cedió a Jourdan, pero el remate de derecha fue tapado por López.

En los minutos finales, Los Andes lo fue a buscar, sin muchas ideas pero con ganas. Y Colón lo terminó aguantando sin problemas para ganar de manera merecida y obtener el pasaje a los 16avos de la Copa Argentina.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Julián Navas, 2-Juan Antonini, 6-Fabián Henríquez, 3-Edhard Greising; 5-Cristian Vega; 8-Federico Jourdan, 57-Alexis Sabella, 10-Christian Bernardi, 11-Ignacio Lago; y 9-Axel Rodriguez. DT: Iván Delfino.

Los Andes: 1-Sebastián López; 4-Federico Rotela, 2-Guido Segalerba, 6-Horacio Igarzábal, 3-Nazareno Colombo; 8-Franco Rodríguez, 5-Leonardo López, 10-Lautaro Torres; 7-Matías González, 9-Ivo Kestler y 11-Ezequiel Gallegos. DT: Fernando Ruiz.

Goles: ST 16' Nazareno Colombo e/c (C), 27' Ignacio Lago (C), 31' Axel Páez (LA).

Cambios: ST 0' Javier Toledo x Rodríguez (C), Ezequiel Herrera x Navas (C), Nicolás Talpone x Sabella (C), 15' Axel Páez x Rodríguez (LA), 20' Braian Guille x Bernardi (C), 21' Taiel Arancibia x López (LA), Manuel Brondo x Kestler (LA), 30' Federico Martínez x González (LA), Gabriel Carrasco x Gallegos (LA), 33' Hernán Lópes x Antonini (C).

Amonestados: Rodríguez (LA), Navas y Greising (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Eva Perón.