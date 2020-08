Colón sigue entrenando en lo físico a la espera de refuerzos

Colón llevó adelante este martes por la mañana un entrenamiento físico en el predio Ciudad Fútbol con un exhaustivo protocolo sanitario y las indicaciones del profesor Pablo Santella. Paulatinamente se va retornando a la normalidad después que este lunes se sumaran otra vez los cuatros jugadores que dieron negativo en los hisopados: Christian Bernardi, Lucas Viatri, Eric Meza y Facundo Farías. Eso sí, aún no hay refuerzos.

El entrenador Eduardo Domínguez por un lado está tranquilo, ya que tiene un plantel con variantes, pero piensa que le hacen falta algunas piezas más para diseñar el grupo que pretende. Al parecer, no serían prioridad el defensor Rafael García –está haciendo la cuarentena– y el volante Agustín Doffo, que trabaja diferenciado por una lumbalgia. Dicho sea de paso, se está en busca de solucionar su deuda tras intimar al club. Versiones indican que podría ser dejado en liberad de acción.

Agustín Doffo.jpg Agustín Doffo hace trabaja en lo físico de manera diferenciada en Colón por una lumbalgia. Prensa Colón

Si bien es cierto que el DT no reveló qué anda buscando, las pistas van en torno a un central y un volante organizador. Esto siempre y cuando no se vaya nadie. Hay gestiones avanzadas. Trascendió que estaba todo cerrado con un extranjero, pero no se pudo cerrar por los protocolos sanitarios, traslados y desde ya, lo económico. De igual modo, se esperan novedades al respecto este fin de semana.

También se estaría tras los pasos de un extremo que pueda jugar por bambas bandas. La idea es no traer por traer y tapar a los chicos del club, que en un importante número se integraron al trabajo físico por primer vez con el plantel profesional. Serán tenidos en cuenta, pero irán teniendo minutos paulatinamente para no acelerar el proceso. Después, quedará en cada uno ganarse un lugar.

cOLÓN entrenamiento.jpg Colón sigue adelante con la tercera semana de entrenamientos. Prensa Colón

Vale recordar que todavía no puede sumarse Brian Fernández, que en las próximas horas se hará un nuevo hisopado para si ya está curado o debe estar un tiempo más aislado. Se encuentra en buen estado de salud en su domicilio cercano al predio Ciudad Fútbol.

Por el momento no se conocieron nuevas intimaciones por deudas, en un claro síntoma que la dirigencia está afrontando cada situación y buscando arreglos. Algunos ya fueron concretados y otros están en vías de hacerse. Mientras este camino sigue, Eduardo Domínguez insiste para que vayan llegando algunos refuerzos para que se adapten y acoplen al grupo. La crisis económica es un escollo importante, pero el presidente José Vignatti avisó que están al caer. ¿Habrá alguien nuevo esta semana?