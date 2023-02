Colón sufre la falta de convicción en un proyecto deportivo

Luego de la renuncia de Eduardo Domínguez, a la dirigencia de Colón se le quemaron los papeles, tomando decisiones por obligación y no por convicción

El principal argumento para sostener la siguiente reflexión, tiene que ver con que en un año a Colón lo dirigieron cuatro entrenadores. Y que en este a rranque del 2023, se especula con que podría surgir un quinto técnico que se siente en el banco si Marcelo Saralegui no obtiene un buen resultado ante Sarmiento y el Clásico contra Unión.

Es por ello, que ante la seguidilla de malos resultados, rápidamente los dirigentes dan un golpe de timón y cambian de nombre. Pero lo más preocupante es que en el revoleo de entrenadores, no hay un línea definida. Entonces se salta de un DT experimentado como Julio César Falcioni o otro con poco recorrido en Primera División como Sergio Rondina.

Luego directamente se apunta a un técnico de la casa como Adrián Marini que solo había dirigido la Reserva. Y después se buscó a Marcelo Saralegui cuya última experiencia había sido dirigiendo a Colegiales en el 2016. Se lo trajo como interino y se lo ratificó en el cargo luego de la negativa de Ricardo Zielinski.

Habría que preguntarse ¿Por qué después de ser campeón a Colón le cuesta tanto traer un técnico de prestigio? y es que Vignatti recibió muchas negativas por parte de entrenadores de trayectoria. En consecuencia, la realidad indica que se termina quedando con lo que puede y no con lo que quiere.

Durante las anteriores gestiones de Vignatti Colón se dio el lujo de traer a Miguel Ángel Russo, Ricardo Gareca, Jorge Fossati y Edgardo Bauza. luego bajo el mando de Horacio Darrás llegaron Francisco Maturana, Alfio Basile y Gerardo Martino. Todos nombres destacados, que aún sin ser campeón, decidieron dirigir a Colón.

Y eso en el presente no sucede, lo que resulta sin dudas muy llamativo. Un club que jugó tres finales en dos años, que fue campeón y que en la actualidad le cuesta encontrar un entrenador para llevar adelante un proyecto deportivo serio y con futuro. Es por ello, que la dirigencia conduce a los volantazos.

Así las cosas, Colón está huérfano de un plan deportivo. Se gestiona en el día a día y en función de los resultados. Si un técnico no tiene un buen arranque, vuela por los aires. Y así sin dudas que es muy difícil consolidar un rumbo deportivo, fundamentalmente si las decisiones son adoptadas por obligación y no por convicción.

Si a Saralegui le va mal en estos dos partidos, habrá un cambio de figuritas. Nuevamente se apelará a retocar el maquillaje, pero no se buscará un cambio profundo. De hecho, Colón no cuenta con un secretario deportivo y las decisiones las toma Vignatti, pero habrá que recordar que ya no está Domínguez y eso es un problema. Mejor dicho, a esta altura, la ausencia del DT campeón es el gran problema.