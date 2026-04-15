Colón suma bajas sensibles: se confirmaron los desgarros de Peinipil y Marcioni

Mauro Peinipil y Julián Marcioni, quienes fueron reemplazados en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba, serán bajas por sendos desgarros.

Las malas noticias se acumulan en Colón . En las últimas horas se confirmó que Mauro Peinipil y Julián Marcioni sufrieron desgarros, por lo que estarán fuera de las canchas durante al menos tres semanas, convirtiéndose en nuevas bajas de peso para el equipo.

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Peinipil presenta una lesión en el cuádriceps derecho, mientras que Marcioni padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. Ambos futbolistas habían encendido las alarmas durante el último partido ante Racing de Córdoba, cuando debieron ser reemplazados por molestias físicas.

Un partido que dejó secuelas en Colón

El defensor salió a los 26 minutos del primer tiempo y en su lugar ingresó el uruguayo Emanuel Beltrán, mientras que Marcioni dejó la cancha a los 38 minutos del complemento, visiblemente afectado.

Gabriel Budiño.jpg Matías Budiño seguirá siendo baja en Colón, al igual que los desgarrados Allende, Marcioni y Beltrán. Prensa Colón

Los estudios confirmaron los peores presagios y ahora el cuerpo técnico deberá rearmar el equipo sin dos piezas que venían siendo consideradas.

Una lista que no para de crecer en Colón

Las bajas de Peinipil y Marcioni se suman a las ya conocidas de Matías Budiño, quien continúa recuperándose de un golpe en la zona renal sufrido ante San Miguel, y de Leandro Allende, también desgarrado.

En el caso de Allende, se trata de su segunda lesión muscular, al igual que Marcioni, quien ya había sufrido un desgarro en el inicio del campeonato. A esta problemática también se agrega el antecedente de Conrado Ibarra, quien padeció la misma dolencia en la victoria frente a Acassuso.

Una preocupación que va más allá de lo futbolístico

La reiteración de lesiones musculares comienza a generar inquietud en el mundo Colón. No solo por la cantidad de futbolistas afectados, sino por la frecuencia con la que se repiten los desgarros en distintos momentos de la temporada.

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En un torneo exigente como la Primera Nacional, donde la regularidad suele marcar el rumbo, perder piezas clave durante varias semanas representa un desafío importante.

Mientras el equipo busca sostener su protagonismo, el cuerpo técnico también deberá poner el foco en la recuperación y prevención, en un contexto que empieza a encender señales de alerta.