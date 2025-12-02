Uno Santa Fe | Colón | Colón

Guillermo Ortiz, cerca de dejar Colón tras un acuerdo con la entrante comisión directiva de José Alonso

Guillermo Ortiz no se presentó a entrenar y su salida de Colón está acordada. Tras un rendimiento por debajo de lo esperado, se sumaría como desvinculación.

2 de diciembre 2025 · 16:12hs
Guillermo Ortiz, cerca de dejar Colón tras un acuerdo con la entrante comisión directiva de José Alonso

Guillermo Ortiz está muy cerca de convertirse en el próximo jugador en dejar Colón, luego de llegar a un acuerdo con la nueva comisión directiva que encabeza José Alonso. La salida aún no fue oficializada, pero en el club dan por hecho que se concretará en las próximas horas, tras una temporada que no cumplió las expectativas.

Mala temporada y acuerdo en caminado

El defensor tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, con actuaciones irregulares que lo fueron relegando en la consideración. Como muestra del escenario actual, este martes 2 de diciembre directamente no se presentó a entrenar, profundizando la señal de que su ciclo está terminado.

Tanto Ortiz como la dirigencia ya habrían sellado un entendimiento para avanzar en su desvinculación. Solo resta que José Alonso asuma como presidente de Colón y la formalidad administrativa para confirmar su salida definitiva del Sabalero.

Colón sigue depurando el plantel

La baja del zaguero se sumaría a una lista que ya integran Brian Negro, Facundo Sánchez, Joel Soñora y José Barreto, en el marco de la reestructuración que impulsa la nueva conducción.

Con varias salidas confirmadas y otras en evaluación, la dirigencia sabalera apunta a rearmar el plantel con nombres que se ajusten al proyecto deportivo 2026, mientras define quiénes seguirán y quiénes no en el nuevo ciclo.

