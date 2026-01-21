Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Este miércoles, Colón venció 2-1 a una Selección de Paysandú en un amistoso disputado a puertas cerradas. ¿Qué equipo puso Ezequiel Medrán?

Colón no baja la intensidad en su preparación y sumó otro triunfo en suelo uruguayo este miércoles 2-1 ante una Selección de Paysandú , en un nuevo amistoso interno pensado especialmente para darle rodaje a los futbolistas que habían acumulado menos minutos en la victoria inicial por la Serie Río de La Plata .

Luego del estreno positivo, el cuerpo técnico decidió seguir probando variantes y observando alternativas. En ese contexto, solo dos nombres repitieron presencia desde el arranque: Nicolás Thaller y Matías Godoy, un dato que no pasó desapercibido y que podría funcionar como pista de cara al segundo compromiso oficial de la Serie, que se disputará en el Parque Artigas frente a Paysandú FC.

Los goles fueron de Matías Godoy y Lucas Cano, quienes aprovecharon el ensayo para ganar confianza y sumar puntos en la consideración del entrenador. Más allá del resultado, el amistoso volvió a dejar conclusiones útiles en un tramo clave de la pretemporada para Ezequiel Medrán.

Los 11 que paró Medrán en Colón

Tomás Giménez; Emanuel Beltrán, Lucas Picech, Nicolás Thaller y Leandro Allende; Nahuel Curcio, Bautista Maillier, Federico Lértora y Matías Godoy; Darío Sarmiento; y Lucas Cano. Luego entraron Zahir Ibarra y Zahir Yunis por Thaller y Lértora, respectivamente.

image Colón le ganó un amistoso a la Selección de Paysandú.

La agenda en Uruguay continuará hasta el sábado, donde el Sabalero cerrará su estadía con un nuevo amistoso interno frente a un combinado local, antes de emprender el regreso a Santa Fe para encarar la recta final de la puesta a punto hacia la Primera Nacional.