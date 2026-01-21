Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán ya prepara el segundo amistoso de Colón ante Paysandú FC con posibles cambios

Tras el debut en la Serie Río de La Plata con victoria ante Miramar Misiones, el DT de Colón apunta ahora al siguiente compromiso ante Paysandú FC

21 de enero 2026 · 16:41hs
El reloj no se detiene para Colón y Ezequiel Medrán ya pasó página tras el triunfo de este martes por la noche frente a Miramar Misiones en Parque Artigas. Un partido que sirvió para romper el hielo y dejar una primera imagen alentadora, pero en el cuerpo técnico tienen claro que el proceso recién empieza.

Con ese chip, el foco ahora está puesto en Paysandú FC, el próximo rival en la Serie Río de La Plata, que tuvo una destacada concurrencia de hinchas sabaleros.

¿Medrán prepara cambios en Colón?

La victoria inicial dejó sensaciones positivas, aunque lejos de generar comodidad. Hubo conceptos que funcionaron y otros que todavía necesitan ajuste, sobre todo en defensa. Por eso, el segundo amistoso aparece como una prueba ideal para mover piezas, darle minutos a futbolistas que no tuvieron tanta participación y seguir evaluando respuestas, sin desarmar una estructura que empieza a consolidarse con un 4-1-4-1.

Medrán se enfoca en el segundo partido de Colón en la Serie Río de La Plata.

La estadía en Uruguay se transformó en un laboratorio a cielo abierto. Medrán aprovecha cada entrenamiento y partido para moldear al equipo, fortalecer vínculos y terminar de ensamblar un grupo que todavía está incompleto. La falta de un central zurdo y de un volante que cubra la salida de Nicolás Talpone.

Todo indica que el viernes habría retoques en la formación, mientras que el sábado se bajará el telón de esta etapa con un amistoso interno ante un combinado local, pensado más para acumular rodaje que para sacar conclusiones.

Luego llegará el regreso a Santa Fe y la cuenta regresiva final. En el camino asoman Patronato del 28 y un posible segundo cruce, aprovechando que el debut en la Primera Nacional se postergaría hasta el 14 de febrero. Sin apuro, pero sin pausa, Colón sigue construyéndose partido a partido.

Colón Paysandú Ezequiel Medrán
