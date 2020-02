Colón tendrá una baja importantísima para visitar a Newell's

Colón mostró personalidad ante la adversidad y alcanzó un valioso punto tras igualar este viernes por la noche en Santa Fe ante Racing 1-1. Empezó otra vez abajo en el marcador generando preocupación, ya que en este año no había hecho goles producto de una anemia ofensiva alarmante. Pero con empuje y corazón metió a su rival en el arco y alcanzó el festejo a través del colombiano Wilson Morelo, que sigue siendo el artillero en un equipo con poco poder de gol.

Se rescatan varias cosas positivas, ya que el Sabalero no es tan vulnerable atrás, tiene más equilibrio en el medio y le agregó algo de pimienta arriba. Más que nada en el complemento con los ingresos del cafetero, Rodrigo Aliendro y sobre todo Gabriel Esparza, que cambió radicalmente las acciones con sus corajeadas por izquierda. El punto trajo algo de tranquilidad, pero a la vez el plantel entiende que para mantener la categoría no alcanza con solo empatar.

Hace siete partidos que no se suma de a tres y ya no depende de sí mismo para caer en zona de descenso. Por consiguiente, ahora el grupo se mentaliza en ir a ganarle a Newell's el sábado que viene en Rosario, desde las 21.45. Una de las tantas misiones dobles, ya que ante Defensa y Justicia conquistó su única unidad fuera de Santa Fe y hace 22 que no se queda con el triunfo en esa condición, factor que hizo también que el promedio se desinfle.

Para dicho compromiso el entrenador, Diego Osella, ya sabe que no podrá contar Alex Vigo, que llegó a la quinta amarilla. Justamente el lateral sintió el rigor del duelo ante la Academia. No desentonó, pero su amonestación temprana lo condicionó y nunca pudo con todo a cada pelota, porque sabía que sino era expulsado. Sin dudas una baja sensible, ya que venía levantando su rendimiento y, por si fuera poco, era adueño de la titularidad.

Habrá que ver qué decide el DT, aunque se desprende que el reemplazante natural es Gastón Díaz. En su momento Pablo Lavallén improvisó en ese sector con Fernando Zuqui, pero el actual entrenador ni lo contempla. También está a la espera de una oportunidad el marcador de punta de la reserva Eric Meza, pero quizás con algunos escalones por debajo en la consideración.

Después hay que analizar qué plan tiene en mente Osella y se pueden darse más variantes, en este caso no obligadas sino tácticas. Se espera por las evoluciones de Christian Bernardi y Braian Galván, que por sendos problemas físicos no están a las órdenes del cuerpo técnico.

Por lo pronto para hacer especulaciones y solo resta ver cómo transcurren los días pensando en ir a traerse todo del estadio Marcelo Bielsa. Una cancha que le sienta cómoda en el historial, pero que será compleja por la presión que mete Newell's siempre.