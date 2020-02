Colón reaccionó a tiempo y rescató un valioso empate ante Racing

Colón, que llega con la necesidad de volver a la victoria luego de seis encuentros sin hacerlo, empató 1-1 frente a Racing, en el estadio Brigadier Estanislao López, en el marco de la fecha 20 de la Superliga, cotejo que cuenta con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Matías Zaracho a los 18' del complemento adelantó a la Academia, mientras que Wilson Morelo lo empardó a los 35'.

El conjunto de Diego Osella terminó rescatando un punto que sirve más en lo anímico que en lo matemático. Al menos en los minutos finales mostró orgullo y coraje para evitar una derrota que hubiese sido lapidaria para el presente del equipo. Fue muchas ganas y poco fútbol y las soluciones las encontró en el banco con los ingresos de Gabriel Esparza y el colombiano Morelo que termino anotando de cabeza.

Colón salió a jugar frente a Racing, asumiéndose inferior ya que cedió la pelota y el campo para apostar por la contra y alguna pelota por arriba que peinara Lucas Viatri para la segunda jugada.

Con ese plan salió a jugar y, en consecuencia, el primer tiempo fue un monopolio de Racing con el balón, haciéndolo circular aunque sin profundidad. Colón se replegaba con mucha gente y por eso no salía a presionar al rival, sabiendo que si lo hacía quedaba mal parado.

En cuanto a chances de gol la más clara la tuvo Racing, con un cabezazo de Matías Rojas a los 28 minutos que propició una atajada bárbara de Leonardo Burián. Fue el mismo Rojas el que desperdició una opción clara rematando desde la puerta del área al lado del caño derecho.

Lo de Colón en ataque era demasiado forzado, de hecho la primera aproximación fue un disparo rasante de Tomás Chancalay de media distancia que Javier García envió al córner cuando se jugaban 18 minutos.

Y a los 39' en una contra el Pulga Rodríguez construyó una gran jugada haciendo pasar de largo a un par de defensores visitantes pero definió mal y la pelota se elevó por encima del horizontal.

Fue muy pobre lo de Colón en ataque, se dedicó a mantener el orden defensivo en base a amontonar gente del medio hacia atrás, pero cediendo todo tipo de protagonismo. Aun así lo controló bastante, ya que Racing jugó sin un referente de área ya que el Licha Lopez se retrasaba mucho.

Parecía que el gol de Matías Zaracho lo iba a poner de rodillas al Sabalero pero en un momento adverso y ante un rival que juega bien al menos se rebeló ante la adversidad y como pudo llegó al empate. Sigue sin convencer y mucho menos jugar bien le faltan variantes a la hora de manejar el balón aunque en este caso prescindió de la pelota salvo en el cuarto de hora final que fue a buscar el empatar.

En la segunda etapa arrancó mejor Racing, manejando el balón y pudo convertir en una pelota quieta que rechazó Burián. Racing se puso arriba con una gran definición de Zaracho que metió un remate alto inatajable luego de una excelente maniobra de Rojas, que recorrió muchos metros con pelota dominada.

Sin embargo con la ventaja parcial Racing se retrasó, cedió el protagonismo y Colon se adelantó algunos metros. Y el empate llegó a los 35 minutos con un centro del Pulga y el cabezazo de Morelo a contrapierna, tras una mala salida del arquero Javier García.

Lo pudo ganar Colón con un mano a mano que García le tapó a Morelo y lo pudo perder con una gran tapada de Burián a Cvitanich y un cabezazo del ex-Banfield al lado del palo. Colon necesita ganar, se rescata la reacción luego de ir perdiendo pero sigue estando en deuda desde lo futbolístico.

Síntesis

Colón (1): Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García, Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Federico Lértora, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.

Racing (1): Javier García; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Rojas, Leonel Miranda, David Barbona; y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.

Goles: ST 18' Matías Zaracho (R) y 35' Wilson Morelo, de cabeza (R).

Cambios: ST 10' Rodrigo Aliendro x Estigarribia (C), 15' Darío Cvitanich x Montoya (RC) y Gabriel Esparza x Chancalay (C), 24' David Barbona x López (RC) y 27' Wilson Morelo x Lértora (C) y Tiago Banega x Zaracho (RC).

Amonestados: Delgado, Vigo, Rodríguez, Rafael García (C); Díaz, Martínez (RC).

Estadio: Brigadier López

Árbitro: Hernán Mastrángelo