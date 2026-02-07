Alejandro Russo, sobre la Reserva de Colón: "Hay mucho potencial"

Alejandro Russo, DT de la Reserva de Colón, destacó el nivel de los jóvenes, la infraestructura del club y su entusiasmo por sumarse al proyecto.

El estreno de Colón en el Torneo de Reserva tuvo sabor a prueba superada. Bajo la conducción de Alejandro Russo, el Sabalero igualó sin goles ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio, un partido que marcó el comienzo de una etapa de trabajo centrada en el desarrollo de los juveniles y la continuidad del proyecto formativo del club.

“La sensación es muy buena desde que llegué en diciembre. El predio, las instalaciones, la pasión de la gente… todo genera un contexto ideal para trabajar”, afirmó Russo en diálogo con LT10 (AM 1020). El técnico, que ya había recorrido distintos clubes en el fútbol argentino, se mostró entusiasmado con la posibilidad de impulsar a los juveniles hacia la Primera División.

Un debut para Colón ante un rival de peso

“El partido contra Estudiantes fue un buen desafío para arrancar”, señaló Russo. Aunque el resultado no dejó goles, el entrenador destacó la actitud de los jugadores, muchos de ellos debutantes o que nunca habían estado en el banco. Entre los nombres que llamó la atención está Thiago Vera, mediocampista polifuncional de apenas 15 años que se movió con personalidad y dinámica, adaptándose a distintas posiciones según las necesidades del equipo.

Colón Estudiantes.jpg El Colón de Alejandro Russo debutó con un empate sin goles como local frente a Estudiantes. @Info_EDLP_

Además, Russo resaltó a otros juveniles, quienes también se estrenaron como titulares. “El objetivo es que los chicos ganen experiencia, desarrollen su potencial y se adapten al nivel competitivo de la reserva”, agregó.

Mirada integral: infraestructura y proyecto

El entrenador elogió las instalaciones del club y el funcionamiento del predio, recordando la importancia histórica del lugar. “Es un espacio que permite crecer, mejorar canchas, vestuarios, la pensión, la alimentación… todos los detalles cuentan para que los juveniles rindan y se sientan cómodos”, explicó. Russo también destacó la armonía con el cuerpo técnico de Primera, que facilita la transición de los jóvenes hacia el equipo profesional.

“Colón es un gigante dormido que debería estar en Primera. Hay un gran plantel, un cuerpo técnico con experiencia y las condiciones para hacer una gran campaña. Mi rol es acompañar desde la Reserva y aportar al desarrollo de los juveniles para que puedan consolidarse en la Primera División”, concluyó Russo.

El debut ante Estudiantes deja más que un empate: refleja entusiasmo, potencial y una base sólida para que la Reserva de Colón se consolide como semillero de talentos, mientras Russo proyecta el trabajo a largo plazo con los jóvenes del club rojinegro.