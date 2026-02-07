Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alejandro Russo, sobre la Reserva de Colón: "Hay mucho potencial"

Alejandro Russo, DT de la Reserva de Colón, destacó el nivel de los jóvenes, la infraestructura del club y su entusiasmo por sumarse al proyecto.

Ovación

Por Ovación

7 de febrero 2026 · 12:04hs
Alejandro Russo, sobre la Reserva de Colón: Hay mucho potencial

Prensa Colón

El estreno de Colón en el Torneo de Reserva tuvo sabor a prueba superada. Bajo la conducción de Alejandro Russo, el Sabalero igualó sin goles ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio, un partido que marcó el comienzo de una etapa de trabajo centrada en el desarrollo de los juveniles y la continuidad del proyecto formativo del club.

LEER MÁS: Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

La sensación es muy buena desde que llegué en diciembre. El predio, las instalaciones, la pasión de la gente… todo genera un contexto ideal para trabajar”, afirmó Russo en diálogo con LT10 (AM 1020). El técnico, que ya había recorrido distintos clubes en el fútbol argentino, se mostró entusiasmado con la posibilidad de impulsar a los juveniles hacia la Primera División.

Un debut para Colón ante un rival de peso

“El partido contra Estudiantes fue un buen desafío para arrancar”, señaló Russo. Aunque el resultado no dejó goles, el entrenador destacó la actitud de los jugadores, muchos de ellos debutantes o que nunca habían estado en el banco. Entre los nombres que llamó la atención está Thiago Vera, mediocampista polifuncional de apenas 15 años que se movió con personalidad y dinámica, adaptándose a distintas posiciones según las necesidades del equipo.

Colón Estudiantes.jpg
El Col&oacute;n de Alejandro Russo debut&oacute; con un empate sin goles como local frente a Estudiantes.

El Colón de Alejandro Russo debutó con un empate sin goles como local frente a Estudiantes.

Además, Russo resaltó a otros juveniles, quienes también se estrenaron como titulares. “El objetivo es que los chicos ganen experiencia, desarrollen su potencial y se adapten al nivel competitivo de la reserva”, agregó.

Mirada integral: infraestructura y proyecto

El entrenador elogió las instalaciones del club y el funcionamiento del predio, recordando la importancia histórica del lugar. “Es un espacio que permite crecer, mejorar canchas, vestuarios, la pensión, la alimentación… todos los detalles cuentan para que los juveniles rindan y se sientan cómodos”, explicó. Russo también destacó la armonía con el cuerpo técnico de Primera, que facilita la transición de los jóvenes hacia el equipo profesional.

LEER MÁS: Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: "Queremos demostrar en la cancha"

Colón es un gigante dormido que debería estar en Primera. Hay un gran plantel, un cuerpo técnico con experiencia y las condiciones para hacer una gran campaña. Mi rol es acompañar desde la Reserva y aportar al desarrollo de los juveniles para que puedan consolidarse en la Primera División”, concluyó Russo.

El debut ante Estudiantes deja más que un empate: refleja entusiasmo, potencial y una base sólida para que la Reserva de Colón se consolide como semillero de talentos, mientras Russo proyecta el trabajo a largo plazo con los jóvenes del club rojinegro.

Colón Alejandro Russo Estudiantes
Noticias relacionadas
san lorenzo tambien busca a jose neris libre y colon no claudica

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

tomas paredes crece y asoma como el segundo arquero de colon

Tomás Paredes crece y asoma como el segundo arquero de Colón

Colón cortó la racha positiva y cayó ante Villa San Martín.

Colón cayó ante Villa San Martín y cortó la racha positiva

Federico Lértora se mostró muy ilusionado con su vuelta a Colón.

"No me considero ídolo de Colón, pero sí muy querido por la gente"

Lo último

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Último Momento
Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Rankings internacionales: la UNL se afirma entre las universidades mejor posicionadas de Argentina y la región

Rankings internacionales: la UNL se afirma entre las universidades mejor posicionadas de Argentina y la región

Ovación
Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Los Pumas 7s sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Los Pumas 7's sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco