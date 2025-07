Colón tendría una ausencia de peso en el bloque de ataque

El domingo Colón jugará otro partido decisivo en su objetivo por ingresar a zona de Reducido . El equipo sabalero r ecibirá a Gimnasia de Mendoza y Martín Minella sabe que no podrá contar con Luis Rodríguez.

Pero no será la única baja que tendrá el equipo ya que el volante Lautaro Gaitán sufrió un desgarro. Pero además, el DT sabalero no podría contar con un delantero.

El nombre en cuestión es el de Facundo Castro quien viene entrenando de manera diferenciada producto de una fuerte contractura y parece complicado que pueda estar a disposición del cuerpo técnico.

LEER MÁS: Después de dos meses, Colón presentó a Cristian García

En el cotejo ante Central Norte, Castro fue al banco de relevos pero no ingresó. Desde que llegó a Colón, disputó cinco partidos, cuatro de ellos como titular (Temperley, Nueva Chicago, Mitre y Chaco For Ever) y uno como suplente (Almirante Brown).

En consecuencia, lleva sumados 376' en cancha y marcó un gol. Precisamente fue en su debut, cuando el Rojinegro cayó en condición de visitante ante Temperley 2-1.