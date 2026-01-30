Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón termina otra semana de pretemporada con temas pendientes antes del debut

Colón completa otra semana de trabajo en el predio, a la espera de saber si habrá un último amistoso y si se mantiene la fecha del debut ante Deportivo Madryn

Ovación

Por Ovación

30 de enero 2026 · 16:37hs
En el predio 4 de Junio no hay lugar para el ruido externo y el plantel Colón entrena con un objetivo está claro: llegar en plenitud al debut en la Primera Nacional del 14 de febrero en el Brigadier López frente a Deportivo Madryn. Por eso, todo marcha con normalidad

Una de las dudas que persiste pasa por la televisión, un factor que podría alterar no solo la pantalla, sino también el propio arranque del campeonato. Mientras tanto, puertas adentro se trabaja como si no existieran asteriscos ni aplazamientos.

En paralelo, Ezequiel Medrán sigue mirando de reojo el teléfono. El entrenador espera por las llegadas del marcador central Federico Rasmussen y el mediocampista Agustín Toledo. Con ellos, el DT terminaría de darle forma al plantel para afrontar un torneo largo, áspero y sin margen para la improvisación. Aunque puertas adentro se rumorea que todavía pretendería algún jugador más. Dependerá de lo que ofrezca el mercado.

Ezequiel Medrán
Medr&aacute;n va ultimando detalles de su nuevo Col&oacute;n.

Medrán va ultimando detalles de su nuevo Colón.

Hasta que esas definiciones lleguen, el grupo continúa con su hoja de ruta sin desvíos. La planificación semanal marca entrenamientos hasta el sábado por la mañana, descanso el domingo y regreso a la actividad el lunes, manteniendo la intensidad de una pretemporada que entra en su tramo decisivo.

¿Habrá un amistoso más en Colón?

Por ahora, no hay señales de un cuarto amistoso, lo que refuerza la idea de que el foco está puesto en el estreno oficial. Estaba la alternativa de jugar contra Patronato en Paraná, pero no se resolvió aún. Colón avanza, ajusta y espera. El reloj corre, el debut asoma y el Sabalero se prepara, incluso cuando el contexto todavía no termina de acomodarse.

