Colón tiene árbitro confirmado para visitar a Defensores Unidos

Juan Pablo Loustau nació el jueves 19 de julio de 1990, es hermano del exárbitro internacional Patricio Loustau e hijo de Juan Carlos Pichi Loustau (dirigió el Mundial de Italia 90).

Primera Nacional - 17ª. fecha:

Zona “A”

Viernes 30-05

G. y Tiro (Salta) c. Racing (Cba.), a las 22.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Coria

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Sábado 31-05

Tristán Suarez c. Quilmes A.C., a las 13.30 horas (TV)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Iván Castelu

Güemes (S.E.) c. Almagro, a las 15.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Los Andes c. All Boys, a las 19.30 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Mariano Rúas

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: David Cornejo

San Martin (T.) c. San Miguel, a las 21.30 horas (TV)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Gastón Monson

Domingo 01-06

Alvarado (M.D.P.) c. Arsenal F.C., a las 15.30 horas en estadio José M.Minella

Árbitro: Fabricio Llobet

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

Dep. Madryn c. Colegiales, a las 15.30 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Dep. Maipú (Mza.) c. Atlanta, a las 15.30 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

Patronato (Paraná) c. Ferro Carril Oeste, a las 16.00 horas

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Mariano Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Zona “B”

Sábado 31-05

Estudiantes c. Mitre (S.E.), a las 15.30 horas (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Dep. Morón c. Chaco For Ever, a las 15.30 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Estudiantes (Rio IV) c. Ctral. Norte (Salta), a las 18.00 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Domingo 01-06

Chacarita Juniors c. G. y Esgrima (J.), a las 14.30 horas (TV)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Franco Acita

Def. Unidos c. Colón, a las 15.30 horas

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Talleres (R.E.) c. Alte. Brown, a las 15.30 horas

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Def. de Belgrano c. G. y Esgrima (Mza.), a las 15.30 horas

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Ramón Ortíz

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Martín Despósito

San Telmo c. Agropecuario Arg., a las 15.30 horas

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Mariano Altavista

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Lunes 02-06

Nva. Chicago c. Temperley, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas