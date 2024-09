Colón tiene árbitro definido para visitar a Temperley

Acita nació el 13 de mayo de 1992 en Capital Federal y a Colón lo dirigió tres veces, la última precisamente en el partido contra el Celeste de la primera rueda, que terminó 0 a 0 en Santa Fe. Siempre fueron empates con este colegido para los rojinegros.

Primera Nacional - Fecha 31 - Zona “A”

Sábado 07-09

Güemes (S.E.) c. Dep. Maipú (Mza.), a las 15.00 horas

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Guido Córdoba

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Agropecuario Arg. c. Chacarita Juniors, a las 15.00 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Franco Morón

San Martin (S.J.) c. Arsenal F.C., a las 16.00 horas

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Roque Narváez

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo

Tristán Suarez c. Talleres (R.E.), a las 19.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

Domingo 08-09

Brown (P.M.) c. San Martin (T.), a las 15.00 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

Alvarado (M.D.P.) c. Ferro Carril Oeste, a las 15.30 horas en estadio José M.Minella

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti

Racing (Cba.) c. San Miguel, a las 17.00 horas

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Malvina Schiel

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

All Boys c. Estudiantes, a las 17.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1:Lucas Ripoli

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Patronato (Paraná) c. Quilmes A.C., a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Emanuel Ejarque

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

Primera Nacional - Fecha 31 - Zona “B”

Sábado 07-09

Nva. Chicago c. Aldosivi (M.D.P.), a las 14.00 horas (TV)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

Almagro c. Atlanta, a las 15.00 horas

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Arnaldo Melgarejo

Cuarto árbitro: José Carreras

Temperley c. Colón, a las 16.00 horas (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Daniel Zamora

Chaco For Ever c. Dep. Madryn, a las 17.00 horas

Árbitro: Gastón Monsón

Asistente 1: Mariano Rúas

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Domingo 08-09

San Telmo c. Atl. de Rafaela, a las 13.00 horas en Arsenal F.C.

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Brown (Adrogué) c. Alte. Brown a las 14.00 horas (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Juan Manuel Vázquez

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

Def. de Belgrano c. Def. Unidos, a las 15.00 horas

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani

G. y Esgrima (Mza.) c. Mitre (S.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Felipe Viola

Dep. Morón c. Estudiantes (Rio IV), a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Nicolás Bravo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

Interzonal

Domingo 08-09

G. y Esgrima (J.) c. G. y Tiro (Salta), a las 16.00 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Yamil Possi