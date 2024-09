De Paoli: "Reacciono cuando me dicen que en Colón juego al Gran DT"

En diálogo con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.2), afirmó: "Tengo una idea marcada en los últimos años, por ahí en Colón tuvimos muchos problemas: Lago se lesionó, a Rossi le agarró gastroenteritis antes de Chicago, Neris se iba a México y está jugando, Toledo tuvo un problema familiar. No es que uno quiera probar cosas raras. Para lograr un resultado hay que encontrar el funcionamiento".

De Paoli consideró que "no es fácil el día a día, en las últimos fechas le ganamos al puntero y competimos con Chicago. Estábamos a cinco, ahora estamos a dos y vamos a pelear hasta el final".

El adiestrador rojinegro, molesto por las críticas

En un momento de su alocución, el relator de fútbol, ahora al frente del equipo sabalero, intentó explicar la cantidad de cambios desde el partido contra Chicago al de Morón. Al respecto, subrayó: "Talpone tenía cinco amarillas y volvió, Rossi igual luego de una descompostura, sean respetuosos. Pasan cosas durante la semana, no es que jugamos a ser el gran DT en la Playstation. Si Bernardi es titular indiscutido y se desgarra, hay que poner a otro. La gente que va a la cancha y lo quiere ver ganar, consume impactos y genera un microclima absurdo. Cuando todo excede el análisis futbolístico no lo puedo manejar".

Más adelante, amplió sus pretensiones, al menos entrenadas, pero que no se vieron en los 45' iniciales ante el Gallo: "El equipo en campo rival se paró con tres centrales para proteger caídas de pelotas altas, quedaban López, Antonini y Goltz; Prediger delante, con un dibujo que no conectó de defensa a ataque, era la idea madre. Me aferro a modificar, terminamos poniendo a Herrera y el equipo jugando como lo hacía al principio encontró equilibrio. Respeto mucho al periodista deportivo como a un director de cine si tiene buena intención, está muy bien que digan que el equipo jugó mal. Cuando se le falta el respeto al entrenador que dicen que juega al gran DT, reacciono. Tengo 20 años de fútbol. Hay una burla con mala intención en general y nadie pone la cara. En un momento delicado como el de Colón, el equipo compite y está a dos puntos de la punta".

Las claves para ganarle a Temperley

"Hay que encontrar la forma cercana a lo que se jugó en Mataderos. Está bueno que se analice que cuando perdimos 1-0 jugamos bien. El fútbol el cuestionamiento gana el que tiene razón. Si queremos justificar la derrota con Chicago, pateamos seis veces al arco. Jugando muy mal con Morón ganamos un partido que en el final del campeonato puede ser clave".

Asimismo, De Paoli se envalentonó después de los 6 puntos sacados sobre 12 en disputa desde su arribo y dijo que "Colón peleará el ascenso, después se verá si es el primero o el segundo, la ilusión está intacta. Con 24 puntos en juego, estamos a dos, no nos podemos bajar de esta disputa, hay que seguir compitiendo hasta el final".

En cuanto al análisis de los líderes, opinó: "Veo que en el comienzo del campeonato el puntero era Colón y después perdió la regularidad. Después Defensores y San Telmo, después Aldosivi y no pudo sostenerse. Ahora es Chicago. Eso habla de la dificultad de sostenerse en la punta. En menos de dos puntos hay cinco equipos".

Con todo lo expresado, insistió en que su equipo"lo que se necesita es la regularidad del juego, si jugamos con mentalidad como en Chicago y Morón podremos ganar, la confianza la da un resultado tras otro. Pocas veces me pasó estar tan cómodo con los jugadores, con los hinchas. Es emocionante lo del hincha, agradezco al respaldo dirigencial, se dio una química muy rápido. Estoy muy ilusionado".

Valorar al capitán y los juveniles

Más allá de haber salido por lesión, le tiró flores a Prediger: "Es nuestro capitán, uno de los futbolistas más respetuosos que conocí en mi vida. Nunca tuvo en tela de juicio su salida, lo que hace Seba es emocionante, es uno de los líderes verdaderos junto con Paolo, su factor humano poca veces lo vi en el fútbol. Lo vamos a evaluar, si no está al 100% estará en el banco, tiene un compromiso con Colón, junto a Paolo que le tocó descender. Valoren mucho a los hinchas le digo el capitán que tenemos".

Más adelante acotó: "Jamás haré demagogia de poner jugadores por la gente, el otro día entró el chico Taborda, con Forneris. Se lo ganaron, se lo merecen. Están adentro porque se lo merecen. Hay derecho de pertenencia para rato en Colón".

Con respecto al cambio de arqueros sostuvo que "como no conocía a Giménez quería verlo de arranque, no salió por bajo rendimiento. Analizando el proceso de ambos, lo tienen claro los dos. Vicentini lo hizo muy bien ante Morón".

Antes de su despedida, se enfocó en el partido ante Temperley. Al respecto, disparó:"Veo un partido complicado como los anteriores. Temperley tiene que ganar de local, tuvo un par de resultados adversos, se de la magnitud del público. Intentaremos sumar de a tres para meternos en el pelotón de arriba".