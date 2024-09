Colón y un fixture amigable para lograr el objetivo de quedar primero

Si bien Colón no está jugando bien y las dos últimas victorias que consiguió lo hizo sin merecerlo . La realidad indica que el Sabalero está apenas a dos puntos del líder que es Nueva Chicago.

Claramente el elenco dirigido por Rodolfo De Paoli cuenta con el calendario más accesible en los ocho partidos que restan para la finalización de la segunda rueda.

Y es que de los ocho partidos que le restan, los más complicados los afrontará en condición de local. Y el resto de visitante son ante rivales menores que la mayoría juegan por nada.

En el Brigadier López recibirá a Brown de Adrogué que está perdiendo la categoría. Y los otros encuentros como local serán ante Defensores de Belgrano y San Telmo. El primero de ellos está tres puntos por debajo de Colón y el Candombero lo supera por un solo punto.

Dos rivales directos que los recibirá con la ventaja que eso supone, teniendo en cuenta las notables estadísticas de Colón jugando en el Brigadier López.

Mientras que en la última fecha será local ante Deportivo Madryn, otro de los equipos que está en zona de Reducido y se ubica tres puntos por debajo del Sabalero.

Por su parte, el Rojinegro visitará a Temperley que está lejos del Reducido, luego a Almagro, otro equipo que no juega por nada y posteriormente visitará a Chaco For Ever que tampoco tiene un objetivo determinado.

En tanto que el último partido como visitante ante Atlético de Rafaela, que sí tiene como desafío mantener la categoría, ya que tiene los mismos puntos que Brown de Adrogué que es el último por diferencia de gol.

Y los rivales de Colón tendrán que enfrentarse entre ellos, con lo cual dejarán puntos en el camino. Y eso es lo que tiene que aprovechar el Rojinegro que tiene por delante tres partidos que en la previa son accesibles.