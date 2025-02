Colón tiene día y hora para el duelo ante Chaco For Ever por la fecha 4

Se cronograma de la fecha 4 de la Primera Nacional, donde Colón se medirá contra Chaco For Ever en el Brigadier López por la zona B

El comienzo de la Primera Nacional está a la vuelta de la esquina y Colón pondrá primera ante Temperley el próximo jueves, desde las 21.10, en el estadio Brigadier López. Todavía no está el árbitro, pero se conocerá en las próximas horas. También están definidas otras dos fechas, además del cruce de Copa Argentina .

Mientras el equipo se irán ensablmando, es importante que el debut y el segundo cotejo (ante Nueva Chicago) sean en casa para tener un mayor respaldo de su gente, que en 2024 fue clave con su empuje para sostener la ilusión. Lamentablemente de visitante el equipo no funcionó.

Día y hora de Colón-Chaco For Ever

Pero el cronograma no quedó solo ahí, ya que este viernes se conoció cómo se disputará la fecha 4. El Sabalero volverá a jugar en el Cementerio de los Elefantes, en este caso ante Chaco For Ever, el domingo 2 de marzo, a partir de las 21.30 y televisado por TyC Sports.

Sin título.jpg Colón tiene día y hora para recibir a Chaco For Ever en la fecha 4.

Hasta acá, no iría por la pantalla del cable ante Mitre de Santiago del Estero, notándose que se busca más que nada mostrar los encuentros de Buenos Aires por los gastos de traslado. Dan a Colón por su relevancia más que nada.

Con estos datos, el técnico Ariel Pereyra puede diseñar los esquemas de entrenamiento y lógistica con tiempo y precisión. Después, quedará todo en lo que pase en la cancha en busca del ascenso a la Liga Profesional.