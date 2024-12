Colón última detalles de la desvinculación de Osella para así confirmar al nuevo DT

Aún no se resolvió la desvinculación de Diego Osella, por lo que Colón aún no puede confirmar al nuevo técnico, pero está todo acordado y restan formalismos

Para Colón el tema central es conocer al nuevo entrenador. Sobre todo, con una danza de opciones que crece cada día y mantiene ocupado al director deportivo Iván Moreno y Fabianesi . La realidad es que todavía no hay nada cerrado y por eso la expectativa crece.

La prioridad que se ajuste al perfil y, sobre todo, que esté dentro del presupuesto hacen todo más complicado, pero se espera que se resuelva antes de fin de año. Más que nada, porque también es clave avanzar en otros temas, como el armado del plantel y la pretemporada, por ejemplo, y para eso se precisa de la opinión del conductor.

Un tema pendiente en Colón

Pero para darle transparencia a esta situación todavía debe resolverse la salida de Diego Osella. Si bien hace tres semanas que se confirmó su salida, aún no se firmó la interrupción del contrato, aunque solo sería un mero formalismo, ya que los números están acordados hace tiempo.

Asimismo, el técnico –que suena en varios equipos de la Primera Nacional– no pondrá reparos ni mucho menos por el cariño que tiene por la institución. Pero está claro que, hasta que esto no tenga un final no se puede confirmar al flamante conductor para el 2025.

Un Osella que llegó para los últimos siete partidos, donde perdió poco, pero también le costó ganar y por eso no pudo cristalizarse el objetivo de ascender. Después, por decisión del mánager y la dirigencia, se optó por prescindir de sus servicios.