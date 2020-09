Colón: Uno que se queda y otro que no llega

Por ahora el mercado de pases en Colón no arrojó novedades, más allá de los nueves jugadores que se fueron luego de no ser renovados sus contratos. Hasta aquí y pese al pedido de Eduardo Domínguez, no llegaron refuerzos y los dirigentes mantienen el hermetismo respecto a los jugadores que están en el radar. De todos modos, la intención es traer uno o dos jugadores (mediocampistas) y apostar por el plantel actual, como así también por los jugadores formados en el club.

Trascendieron varios nombres sobre jugadores que le interesaban al técnico sabalero, pero el primero de ellos que siempre fue prioridad es el de Sebastián Pérez. Fue el volante central por el cual Colón averiguó condiciones, pero siempre la traba fue económica, como así también el deseo del futbolista de continuar en el exterior.

image.png Pese al interés de Colón, el volante Sebastián Pérez seguirá su carrera en Portugal.

Y en las últimas horas se confirmó que Pérez será jugador del Boavista del Portugal. Boca no tenía problemas en cederlo a Colón, pero el contrato que percibe el futbolista no podía ser afrontado por la tesorería rojinegra. En consecuencia, el colombiano será cedido a préstamo por un año y medio al club luso.

Por su parte, uno de los nombres que sonó en este mercado de pases para abandonar el club es el de Rafael Delgado. Fue concreto el interés de Independiente por el lateral izquierdo, sin embargo por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Lucas Pusineri le bajó el pulgar y ya no está entre las prioridades.

Lo cierto es que Colón no quería dejar ir a Delgado, salvo por la venta del 50% de los derechos económicos, ya que el Sabalero es el dueño de la mitad del pase del defensor, que además tiene contrato hasta diciembre del 2022. El Rojo ofreció un préstamo, pero Colón la rechazó. Así las cosas, Delgado continuará en el plantel rojinegro.