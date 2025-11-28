Colón venció a Barrio Parque y de esta manera cosechó su segunda victoria en la Liga Argentina. El equipo dirigido por Leandro Spies debió batallar más de la cuenta para quedarse con el triunfo.
Colón venció a Barrio Parque y obtuvo su segundo triunfo en la Liga Argentina
En el gimnasio Roque Otrino, Colón debió esforzarse para sumar su segundo triunfo. Fue en suplementario ante Barrio Parque por 91 a 86
Por Ovación
Colón volvió al triunfo
Y es que el tiempo reglamentario finalizó 77 a 77 y recién en el suplementario pudo imponer sus condiciones para terminar ganando 91 a 86.
El goleador sabalero fue nuevamente Hans Feder Ponce con 22 puntos, junto a Bautista Fernández quien también anotó 22 unidades. Mientras que en la visita, el máximo anotador fue el exUnión Gastón Bertona.
Con esta victoria, el elenco rojinegro queda 15° en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte con apenas dos triunfos y seis derrotas. Y volverá a jugar este viernes ante Bochas de Colonia Caroya.
Síntesis
Colón: Colón 91: Joaquín Fernández 13, Bautista Fernández 22, Germán González 16, Hans Feder Ponce 22, Andrés Jaimes 7 (FI) Santiago Costa 0, Juan Lozano 11, Estanislao Crespi 0, Juan Aldaz 0. DT: Leandro Spies.
Barrio Parque 86: Gastón Bertona 17, Lautaro Rivata 12, Jorge García Guerreño 9, Blas Lino 10, Juan Bejar 6 (FI) Máximo Lomello 3, Esteban Cantartutti 16, Santino Scavolini 0, Benjamín Herrera 6, Francisco Bonja 7. DT: Cristian Colli.