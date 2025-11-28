Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón venció a Barrio Parque y obtuvo su segundo triunfo en la Liga Argentina

En el gimnasio Roque Otrino, Colón debió esforzarse para sumar su segundo triunfo. Fue en suplementario ante Barrio Parque por 91 a 86

28 de noviembre 2025 · 12:09hs
En tiempo suplementario

En tiempo suplementario, Colón venció como local a Barrio Parque.

Colón venció a Barrio Parque y de esta manera cosechó su segunda victoria en la Liga Argentina. El equipo dirigido por Leandro Spies debió batallar más de la cuenta para quedarse con el triunfo.

Colón volvió al triunfo

Y es que el tiempo reglamentario finalizó 77 a 77 y recién en el suplementario pudo imponer sus condiciones para terminar ganando 91 a 86.

El goleador sabalero fue nuevamente Hans Feder Ponce con 22 puntos, junto a Bautista Fernández quien también anotó 22 unidades. Mientras que en la visita, el máximo anotador fue el exUnión Gastón Bertona.

Con esta victoria, el elenco rojinegro queda 15° en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte con apenas dos triunfos y seis derrotas. Y volverá a jugar este viernes ante Bochas de Colonia Caroya.

Síntesis

Colón: Colón 91: Joaquín Fernández 13, Bautista Fernández 22, Germán González 16, Hans Feder Ponce 22, Andrés Jaimes 7 (FI) Santiago Costa 0, Juan Lozano 11, Estanislao Crespi 0, Juan Aldaz 0. DT: Leandro Spies.

Barrio Parque 86: Gastón Bertona 17, Lautaro Rivata 12, Jorge García Guerreño 9, Blas Lino 10, Juan Bejar 6 (FI) Máximo Lomello 3, Esteban Cantartutti 16, Santino Scavolini 0, Benjamín Herrera 6, Francisco Bonja 7. DT: Cristian Colli.

Colón Barrio Parque Liga Argentina
