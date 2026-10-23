Colón viajó con equipo definido para visitar a Ciudad de Bolívar

Este viernes, el plantel sabalero llegó a Bolívar y el DT Iván Delfino dispondrá de tres cambios en la formación titular

El plantel sabalero afrontó este viernes el último entrenamiento y luego del mismo emprendió el viaje para jugar este sábado desde las 21 ante Ciudad Bolívar . El DT de Colón Iván Delfino definió el equipo, realizando tres variantes.

En virtud de lo observado en el ensayo futbolístico, el entrenador rojinegro dispondrá de tres modificaciones, a la vez que se produciría un cambio en el sistema táctico, conformando un 4-2-3-1.

Y es que Ignacio Lago, acostumbrado a jugar por izquierda, podría correrse al centro, aunque tampoco habría que descartar que por momentos se vuelque al sector derecho.

Respecto a las variantes, en defensa se producirá la vuelta de Facundo Castet quien ya cumplió con la fecha de suspensión, ingresando en lugar de Sebastián Olmedo.

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Por su parte, en la mitad de cancha se producirá el retorno de Federico Lértora, quien no jugó el último partido por una molestia muscular. El capitán sabalero reemplazará a Matías Muñoz.

En tanto que después de un mes sin jugar, Franco García será titular en lugar de Sarmiento. De esta manera, el Wachi se ubicará por el sector izquierdo y Lago podría pasar al centro con un 4-2-3-1 o a la derecha si Delfino mantiene el 4-4-2.

La formación sabalera será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo; Julián Marcioni, Ignacio Lago, Franco García; Alan Bonansea.