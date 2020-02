Colón visita a Defensa y Justicia con un historial favorable

Colón tendrá más de una misión ante Defensa y Justicia este sábado, desde las 17.35, por la 19ª fecha de la Superliga. Una es ponerle fin a la racha de cinco derrotas en fila; la otra volver a sumar tras un año; y finalmente, echar por tierra con la nefasta malaria sin ganar fuera de Santa Fe que llegó a los 21 partidos. Sin dudas, un montón de situaciones que explican el por qué de esta magra campaña que ponen en jaque la permanencia en Primera División.

No la tendrá fácil, ya que en frente tendrá a un rival calificado y que viene con un funcionamiento aceitado, más allá de que Hernán Crespo recién lleva dos partidos. Motivos más que valederos para estar los más de 90' concentrado, tratando de cuidar el arco y ser lo más efectivo posible en ataque. Quizás demasiadas situaciones, pero no queda otra si la idea es tener chances de venirse a la Ciudad de Garay con los tres puntos.

El historia en la máxima categoría entre ambos no es tan extenso, ya que se vieron las caras cuatro veces, con saldo de tres victorias del Sabalero y una de Halcón. Sin embargo, el último antecedente no es el más auspicioso, ya que fue goleado 3-0 el 8 de diciembre de 2018, con tantos de Ciro Ruis, Ignacio Aliseda y Gastón Togni.

Aquella vez el que sacudió la escena fue Esteban Fuertes, quien tomó el equipo de manera interina y cargó contra los jugadores: "No hablo de mi paso. Todos sabían que vine a dar una mano. Fue muy negativo. No puede ser que este equipo de 15 partidos haya ganado tres y no haya podido ganar como visitante. Eso es un tema de análisis para los dirigentes y el nuevo DT. Al parecer la comodidad a muchos jugadores le cae mal y los dirigentes tendrán que saber quiénes quieren seguir. No soy quién para analizar. Pero quedó reflejado hoy ante Defensa. Hay jugadores que cuando se sienten titulares indiscutidos después le termina jugando una mala pasada. Mucha veces la comodidad hace eso".

Después, el anterior registro sí es más halagüeño y data del 11 de mayo de 2015, cuando Colón lo ganó 3-2, con goles de Lucas Alario (2) y Cristian Llama; para el local los hicieron Gabriel Cabrera y Fabio Álvarez. ¿Se repetirá?