Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Colón, tras su estadía en Paysandú, inicia la semana de trabajos con la mente en el amistoso ante Patronato. Ezequiel Medrán define posiciones clave.

Ovación

Por Ovación

25 de enero 2026 · 11:00hs
Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Prensa Colón

Después de la parte más intensa de la pretemporada en Uruguay, Colón retomará este lunes los entrenamientos en el Predio 4 de Junio, con la cabeza puesta en el amistoso del miércoles frente a Patronato, que podría disputarse allí o en el estadio Brigadier López, escenario que aún no fue confirmado.

LEER MÁS: La Reserva de Colón ajusta detalles con amistosos ante Rafaela

Será el quinto ensayo formal del equipo de Ezequiel Medrán, que ya sumó cuatro presentaciones en Paysandú, incluidas las dos de la Serie Río de la Plata, una gira que dejó rodaje, evaluaciones individuales y varias certezas de cara al arranque de la temporada en la Primera Nacional.

Mercado activo y puestos a cubrir en Colón

Hasta el momento, el Sabalero concretó 14 incorporaciones, pero el armado del plantel todavía no está cerrado. La dirigencia continúa las gestiones para sumar el marcador central zurdo que pidió especialmente el entrenador y además busca uno o dos volantes mixtos para completar la mitad de la cancha, una zona que perdió una pieza importante con la salida de Nicolás Talpone, quien continuará su carrera en Estudiantes de Río Cuarto.

Lago Thaller.jpg
Ignacio Lago fue el mejor jugador de Col&oacute;n en la pretemporada en Uruguay.

Ignacio Lago fue el mejor jugador de Colón en la pretemporada en Uruguay.

La idea del cuerpo técnico es terminar de equilibrar el plantel antes del inicio del torneo, aunque puertas adentro saben que el mercado puede extender algunas definiciones.

Dudas en defensa y mitad de cancha

Más allá de los refuerzos, Medrán regresó de Uruguay con una base en mente, aunque todavía hay decisiones abiertas. Una de ellas pasa por el segundo marcador central: hoy la disputa está planteada entre Nicolás Thaller y el paraguayo Sebastián Olmedo, quienes pelean por acompañar al primer zaguero en la estructura defensiva.

En la mitad de la cancha también hay interrogantes. El DT debe resolver si Ignacio Lago arranca desde una posición más retrasada, con Matías Godoy como mediapunta, o si se mete entre los once Conrado Ibarra, lo que permitiría que Lago juegue más cerca del área rival.

La pulseada en el ataque

En ofensiva, todo indica que Alan Bonansea corre con una pequeña ventaja para ser el centrodelantero titular, por delante de Facundo Castro, en una lucha que se mantiene abierta pero que ya muestra una tendencia tras los minutos repartidos en los amistosos.

LEER MÁS: Matías Budiño: "Tenemos que ser protagonistas del torneo"

El choque de este miércoles no será el único frente al conjunto entrerriano. Luego habrá otro cruce, esta vez en Paraná, donde el entrenador ya empezará a delinear con mayor claridad el equipo que debutará en el campeonato.

El estreno de Colón en la Primera Nacional está previsto para el 14 de febrero, cuando reciba a Deportivo Madryn en el Brigadier López. Con varias piezas nuevas, algunos puestos en discusión y el mercado todavía en movimiento, el Sabalero entra en la recta final de la preparación buscando que las dudas de hoy se transformen en certezas para el arranque oficial.

Colón Paysandú Patronato
Noticias relacionadas
bonazzola: recibimos un club en crisis, pero colon se esta poniendo de pie

Bonazzola: "Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie"

bonazzola explico el nuevo esquema de tv que impulsa la afa para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

colon se pone a prueba ante paysandu fc en la serie rio de la plata

Colón se pone a prueba ante Paysandú FC en la Serie Río de la Plata

colon mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para ezequiel medran

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Lo último

Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Último Momento
Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Argentina también potencia en helado artesanal: logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

Argentina también potencia en helado artesanal: logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

Bonazzola: Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente

Bonazzola: "Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente"

Ovación
Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

San Lorenzo dio el batacazo y sorprendió a Villa Dora

San Lorenzo dio el batacazo y sorprendió a Villa Dora

Se afinaron los trabajos de los lancheros en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se afinaron los trabajos de los lancheros en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se pone en marcha la Copa Federación 2026 con la participación de 40 clubes de Santa Fe

Se pone en marcha la Copa Federación 2026 con la participación de 40 clubes de Santa Fe

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"