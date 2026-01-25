Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Colón, tras su estadía en Paysandú, inicia la semana de trabajos con la mente en el amistoso ante Patronato. Ezequiel Medrán define posiciones clave.

Después de la parte más intensa de la pretemporada en Uruguay, Colón retomará este lunes los entrenamientos en el Predio 4 de Junio, con la cabeza puesta en el amistoso del miércoles frente a Patronato, que podría disputarse allí o en el estadio Brigadier López, escenario que aún no fue confirmado.

Será el quinto ensayo formal del equipo de Ezequiel Medrán, que ya sumó cuatro presentaciones en Paysandú, incluidas las dos de la Serie Río de la Plata, una gira que dejó rodaje, evaluaciones individuales y varias certezas de cara al arranque de la temporada en la Primera Nacional.

Mercado activo y puestos a cubrir en Colón

Hasta el momento, el Sabalero concretó 14 incorporaciones, pero el armado del plantel todavía no está cerrado. La dirigencia continúa las gestiones para sumar el marcador central zurdo que pidió especialmente el entrenador y además busca uno o dos volantes mixtos para completar la mitad de la cancha, una zona que perdió una pieza importante con la salida de Nicolás Talpone, quien continuará su carrera en Estudiantes de Río Cuarto.

Lago Thaller.jpg Ignacio Lago fue el mejor jugador de Colón en la pretemporada en Uruguay. Prensa Colón

La idea del cuerpo técnico es terminar de equilibrar el plantel antes del inicio del torneo, aunque puertas adentro saben que el mercado puede extender algunas definiciones.

Dudas en defensa y mitad de cancha

Más allá de los refuerzos, Medrán regresó de Uruguay con una base en mente, aunque todavía hay decisiones abiertas. Una de ellas pasa por el segundo marcador central: hoy la disputa está planteada entre Nicolás Thaller y el paraguayo Sebastián Olmedo, quienes pelean por acompañar al primer zaguero en la estructura defensiva.

En la mitad de la cancha también hay interrogantes. El DT debe resolver si Ignacio Lago arranca desde una posición más retrasada, con Matías Godoy como mediapunta, o si se mete entre los once Conrado Ibarra, lo que permitiría que Lago juegue más cerca del área rival.

La pulseada en el ataque

En ofensiva, todo indica que Alan Bonansea corre con una pequeña ventaja para ser el centrodelantero titular, por delante de Facundo Castro, en una lucha que se mantiene abierta pero que ya muestra una tendencia tras los minutos repartidos en los amistosos.

El choque de este miércoles no será el único frente al conjunto entrerriano. Luego habrá otro cruce, esta vez en Paraná, donde el entrenador ya empezará a delinear con mayor claridad el equipo que debutará en el campeonato.

El estreno de Colón en la Primera Nacional está previsto para el 14 de febrero, cuando reciba a Deportivo Madryn en el Brigadier López. Con varias piezas nuevas, algunos puestos en discusión y el mercado todavía en movimiento, el Sabalero entra en la recta final de la preparación buscando que las dudas de hoy se transformen en certezas para el arranque oficial.