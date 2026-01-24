Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Reserva de Colón ajusta detalles con amistosos ante Rafaela

La Reserva de Colón, bajo la conducción de Alejandro Russo, sumó rodaje ante Atlético Rafaela con un triunfo y una derrota, buscando forma para el Torneo Proyección.

24 de enero 2026 · 16:08hs
La Reserva de Colón continúa con su preparación de pretemporada y este sábado sumó minutos de competencia en el Predio 4 de Junio. El equipo dirigido por Alejandro Russo disputó dos amistosos frente a Atlético Rafaela, con saldo positivo en cuanto a funcionamiento y evaluación de variantes.

Amistosos de la Reserva de Colón ante Atlético Rafaela

En el primer encuentro, el Sabalero cayó 2-1, con gol de Tomás Barbona, en un partido parejo y de ritmo intenso. La formación inicial fue: Cuffia; Lenci, Gallizi, Campagnaro, Johnston; Cardoso, Gaitán, Páez; Gallay, Barbona y Ojeda.

El segundo amistoso dejó mejores sensaciones para Colón, que se impuso 2-0 con tantos de Máximo Buosi y Máximo Ingravidi, mostrando mayor solidez colectiva y mejor interpretación del juego propuesto por el cuerpo técnico. Uno de los puntos destacados fue la actuación de Máximo Ingravidi, recientemente incorporado desde Defensa y Justicia, quien comenzó a adaptarse con rapidez a la idea de Russo. En ese segundo partido, Colón formó con: Piaggio; Martínez, Colidio, Lastra, López; Lovato, Galbán, Orzán, Lizondo; Ingravidi y Buosi.

La pretemporada de Colón y el objetivo del Torneo Proyección

La Reserva de Colón viene trabajando con intensidad tras una primera etapa positiva de la pretemporada, que incluyó el triunfo 1-0 ante El Quillá, con gol de Tomás Gallay, y la llegada de refuerzos jóvenes para potenciar el plantel.

Con Alejandro Russo al frente, luego del interinato de Martín Minella en 2025, el objetivo es claro: consolidar juveniles, sumar minutos de calidad y llegar en óptimas condiciones al Torneo Proyección, principal competencia de las divisiones formativas de AFA.

