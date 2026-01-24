La Reserva de Colón continúa con su preparación de pretemporada y este sábado sumó minutos de competencia en el Predio 4 de Junio. El equipo dirigido por Alejandro Russo disputó dos amistosos frente a Atlético Rafaela, con saldo positivo en cuanto a funcionamiento y evaluación de variantes.
La Reserva de Colón ajusta detalles con amistosos ante Rafaela
La Reserva de Colón, bajo la conducción de Alejandro Russo, sumó rodaje ante Atlético Rafaela con un triunfo y una derrota, buscando forma para el Torneo Proyección.
Por Ovación
Amistosos de la Reserva de Colón ante Atlético Rafaela
En el primer encuentro, el Sabalero cayó 2-1, con gol de Tomás Barbona, en un partido parejo y de ritmo intenso. La formación inicial fue: Cuffia; Lenci, Gallizi, Campagnaro, Johnston; Cardoso, Gaitán, Páez; Gallay, Barbona y Ojeda.
El segundo amistoso dejó mejores sensaciones para Colón, que se impuso 2-0 con tantos de Máximo Buosi y Máximo Ingravidi, mostrando mayor solidez colectiva y mejor interpretación del juego propuesto por el cuerpo técnico. Uno de los puntos destacados fue la actuación de Máximo Ingravidi, recientemente incorporado desde Defensa y Justicia, quien comenzó a adaptarse con rapidez a la idea de Russo. En ese segundo partido, Colón formó con: Piaggio; Martínez, Colidio, Lastra, López; Lovato, Galbán, Orzán, Lizondo; Ingravidi y Buosi.
LEER MÁS: ¿Colón cerró con saldo positivo su gira de amistosos en Uruguay?
La pretemporada de Colón y el objetivo del Torneo Proyección
La Reserva de Colón viene trabajando con intensidad tras una primera etapa positiva de la pretemporada, que incluyó el triunfo 1-0 ante El Quillá, con gol de Tomás Gallay, y la llegada de refuerzos jóvenes para potenciar el plantel.
Con Alejandro Russo al frente, luego del interinato de Martín Minella en 2025, el objetivo es claro: consolidar juveniles, sumar minutos de calidad y llegar en óptimas condiciones al Torneo Proyección, principal competencia de las divisiones formativas de AFA.