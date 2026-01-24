Matías Budiño: "Tenemos que ser protagonistas del torneo"

Tras el amistoso ante Paysandú, el arquero Matías Budiño analizó el presente de Colón , valoró el trabajo del plantel y el proceso rumbo a la Primera Nacional .

Colón empató 1-1 frente a Paysandú y luego perdió en los penales en lo que fue su último amistoso de pretemporada . Más allá del resultado, el cuerpo técnico y los futbolistas valoraron el funcionamiento colectivo, la adaptación al nuevo proceso y las sensaciones alentadoras que dejó el encuentro.

Tras el partido, Matías Budiño analizó el presente del equipo y destacó el trabajo realizado en las últimas semanas. “Las sensaciones son muy buenas. Venimos trabajando muy duro y muy bien . Eso es lo importante para lo que viene, porque el año va a ser largo y la categoría es difícil ”, afirmó el arquero.

Colón en pleno proceso de adaptación

El ex Estudiantes de Buenos Aires también remarcó el esfuerzo del grupo para asimilar la idea del cuerpo técnico en poco tiempo. “Me voy conforme. Somos un equipo nuevo y acoplarnos rápido no es sencillo, pero lo estamos logrando”, explicó, subrayando el compromiso colectivo.

En el plano personal, Budiño reconoció que atraviesa una etapa de cambios, aunque valoró la respuesta del plantel. “Es un cambio grande, pero el grupo se adaptó bien. Tenemos que ser protagonistas del torneo y creo que vamos por buen camino”, sostuvo.

La idea de juego de Medrán y los detalles a pulir

El arquero también se refirió al estilo que busca imponer Ezequiel Medrán. “La idea se va entendiendo: ser protagonistas, atacar por las bandas y ser sólidos en defensa. En esta categoría es clave mantener el arco en cero y generar situaciones”, analizó.

Por último, Budiño consideró positivo el retraso en el inicio de la Primera Nacional. “Uno quiere jugar ya por los puntos, pero este tiempo va a servir para pulir detalles y llegar mejor preparados”, concluyó.