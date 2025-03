Colón y el desafío de extender la racha positiva como visitante

Y si bien el máximo objetivo para el equipo que conduce Ariel Pereyra es continuar con el andar ganador, el plus está dado en mantener la racha positiva en condición de visitante, que arrastra desde el año pasado.

Y es que el equipo rojinegro acumula cinco partidos invicto como visitante, cuatro de ellos en 2024 y el restante este año, en lo que fue el triunfo ante Mitre de Santiago del Estero por 1-0 con gol de Brian Negro.

Pero antes de dicho encuentro, Colón arrastraba una racha de cuatro encuentros invicto fuera del Brigadier López, con un triunfo y tres empates.

LEER MÁS: Pese a su andar ganador, Colón tendría un cambio para visitar a Almirante Brown

La racha arrancó con la victoria ante Almagro por 2-0 con goles de Christian Bernardi y Brian Guille. Luego llegarían los empates 0-0 con Chaco For Ever y Atlético de Rafaela. Y la igualdad 1-1 con All Boys, quedando eliminado del Reducido.

En consecuencia, Colón apenas recibió un gol en los últimos cinco encuentros que disputó como visitante. Y su última derrota fue el 7 de septiembre del 2024 cuando cayó 1-0 ante Temperley con gol de penal de Franco Ayunta.

Por lo cual, la realidad indica que en los últimos tiempos el equipo respondió como visitante y ahora ante Almirante Brown tendrá el doble desafío de continuar puntero y de seguir sumando fuera de Santa Fe.