Colón y un final increíble que le impidió festejar

Al Rojinegro le faltó mayor ambición para definir el encuentro, confió demasiado en su solidez defensiva y en la escasa eficacia de su rival. Esta vez los cambios de Domínguez solo fueron para aguantar el partido y no definirlo como sucedió con Defensa y Justicia.

De hecho, el Pulga Rodríguez que fue figura jugando 15' contra Defensa y Justicia, en esta oportunidad ni siquiera ingresó. Colón terminó jugando sin delanteros ya que sacó a Tomás Chancalay y a Wilson Morelo. A priori un empate como visitante ante Independiente, y con el triunfo anterior ante Defensa es una muy buena cosecha. Pero desde lo futbolístico fue un paso atrás respecto a la primera fecha.

Como era de suponer, en los primeros minutos se observaba a Independiente manejando la pelota y a Colón esperando más retrasado con mucha gente. El Rojo no tenía profundidad y el Sabalero con su orden habitual no sufría sobresaltos en defensa. Así transcurrían los primeros 10 minutos sin peligro en los arcos.

Aunque de a poco Colón se adelantaba unos metros y discutía un poco más la tenencia del balón. Y cuando no pasaba nada, una vez más el Rojinegro sacó a relucir su contundencia para ponerse arriba en el marcador. Como había sucedido ante Defensa y Justicia.

Un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Tomás Chancalay, la pelota rebotó en el travesaño y el olfato goleador de Wilson Morelo hizo el resto para tocar con su rodilla derecha y poner el 1-0 con algo de suspenso, ya que un defensor de Independiente despejó en la línea pero el balón ya había ingresado.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325896873815715840 #LPFxTNTsports | ¡Es tuyo, Wilson! El centro de Tomás Chancalay dio en el travesaño y ahí apareció Morelo para marcar el 1-0 sobre Independiente, a pesar del esfuerzo de Lucas Rodríguez por evitarlo.



Independiente Colón pic.twitter.com/ICsDv367td — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

En la primera chance que tuvo el Sabalero no perdonó y con el resultado a favor, la idea de juego se le hizo más sencilla, ante un Independiente que no encontraba los caminos. Colón seguía siendo ordenado, disputaba cada pelota como si fuera la última y nadie escatimaba en esfuerzos.

Defendía con los 11 jugadores dentro de su campo y cuando podía intentaba salir de contra, aprovechando la velocidad de Morelo y Chancalay. El Rojo probó con un remate desde afuera del área que neutralizó Leonardo Burián y Silvio Romero no llegó a conectar un centro desde la izquierda.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325898319214882817 #LPFxTNTsports | ¡Lo tuvo el capitán! Silvio Romero estuvo cerca del empate del Rojo tras el centro de Alan Velasco.



Independiente Colón pic.twitter.com/vALb0aRtKj — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

Y en otra pelota quieta, cuando finalizaba el primer tiempo, el Sabalero pudo marcar el segundo, pero el remate de media vuelta de Rafael Delgado impactó en un defensor. En esos primeros 45' Colón hizo su negocio, defendió con línea de cinco, dejó que los marcadores centrales de Independiente manejaran la pelota y cuando recibía alguno de los volantes lo presionaban para recuperar el balón.

Así fue que en esa primera etapa Colón la terminó ganando sin despeinarse. Aprovechó una pelota quieta, hizo su negocio y después se dedicó a neutralizar a un adversario carente de ideas y de potencia en ataque. Por ello hizo algo más que su adversario.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el elenco conducido por Domínguez se retrasó demasido, le cedió el balón a su rival pero cuando quería salir de contra, el arco rival le quedaba lejos. Tuvo una aproximación con Chancalay pero no fue preciso su centro.

Lucas Pusineri metió tres variantes al unísono y eso mejoró al Rojo. Encontró mayor movilidad y generó un par de chances claras como para empatar. A los 24' Silvio Romero giró de espaldas, remató y la terminó sacando Bruno Bianchi cuando Leonardo Burián estaba vencido.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325916875679821825 #LPFxTNTsports | ¡El Rojo quiere el empate! Silvio Romero giró en el área, pero se encontró con la pierna de Lértora.



Independiente Colón pic.twitter.com/V3DhFg4bKZ — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

Y a los 36' el Chino Romero tuvo un mano a mano, luego de un pase de Soñora, pero Burián salió rápido y le terminó tapando el disparo. A esa altura el Rojo merecía el empate, pero había fallado en la definición. El goleador tuvo dos pero no pudo convertir.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325918977512656896 #LPFxTNTsports | ¡Salvó Burián! Silvio Romero quedó mano a mano, pero el arquero salvó al Sabalero.



Independiente Colón pic.twitter.com/z2VbUgN8r6 — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

Parecía que Colón se quedaba con los tres puntos, pero un centro desde la derecha, encontró la cabeza del lateral izquierdo Lucas Rodríguez que metió un cabezazo cruzado para sorprender a Burián y establecer el 1-1 cuando se jugaban 44'.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325921162283655172 #LPFxTNTsports | ¡Tremendo cabezazo! Lucas Rodríguez se tiró de palomita y la clavó en el segundo palo para el 1-1 del Rojo ante el Sabalero.



Independiente Colón pic.twitter.com/WVCixmD7cQ — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

Pero Colón tendría una chance más, cuando Silvio Trucco cobró un polémico penal, ya que la mano dio en Romero, pero antes le pegó en el cuerpo previo rechazo de Barbosa. Fue Emanuel Olivera a ejecutarlo, pero lo hizo de manera displicente y Sosa lo tapó, evitando el triunfo del Rojinegro.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325923299185090560 #LPFxTNTsports | ¡La figura del partido! Sebastián Sosa contuvo el penal de Emanuel Olivera y se quedó con el punto de Independiente en su estadio.



Independiente Colón pic.twitter.com/ZhMsfp2TkG — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

El empate terminó siendo justo, Colón fue ganando casi todo el partido, más por impericia del rival que por méritos propios. Se lo empataron en el final y encima tuvo un penal. Por eso el empate tiene sabor a poco y el que lo terminó festejando fue el elenco local.

Síntesis

Independiente: 1-Sebastián Sosa; 16-Fabricio Bustos, 2-Alan Franco, 26-Alexander Barboza, 5-Lucas Rodríguez; 22-Lucas Romero, 8-Pablo Hernández; 23-Domingo Blanco, 7-Andrés Roa, 9-Alan Velazco y 18-Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Colón: 1-Leonardo Burián; 6-Emanuel Olivera, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 23-Christian Bernardi, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 31-Gonzalo Escobar; 12-Tomás Chancalay y 19-Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 13' Wilson Morelo (C), ST 44' Lucas Rodríguez (I).

Cambios: ST 18' Lucas González x Hernández (I), Alan Soñora x Blanco (I), Federico Martínez x Roa (I), 21' Yeiler Góez x Bernardi (C), Facundo Farías x Chancalay (C), 31' Nicolas Messiniti x Velazco (I), 32' Brian Farioli x Morelo (C),

Amonestados: Morelo, Delgado, Aliendro y Escobar (C), Velazco (I).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Libertadores de América.