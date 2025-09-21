Luego de más de dos años, Nazareno Arasa volverá a dirigir a Colón. Y el historial del Sabalero con este árbitro no es para nada positivo, por el contrario, los resultados obtenidos son muy negativos.
Colón y un historial negativo con el arbitraje de Nazareno Arasa
Por Ovación
21 de septiembre 2025 · 11:46hs
El historial de Arasa dirigiendo al Sabalero
La realidad indica que Arasa dirigió al elenco rojinegro en siete ocasiones. De las cuales, Colón ganó un solo partido, empató dos y perdió los cuatro restantes.
La última vez que Arasa dirigió a Colón fue por el Torneo de la Liga 2023 cuando el Sabalero cayó en condición de visitante frente a Arsenal por 2-0.
En tanto que el único triunfo del Rojinegro con este juez se dio en el Torneo de la Liga 2023, cuando en el Brigadier López Colón venció a Estudiantes 1-0 con gol de Facundo Garcés.