Colón y un historial negativo con el arbitraje de Nazareno Arasa

Nazareno Arasa volverá a dirigir a Colón después de dos años. Con este árbitro, el Sabalero tiene una estadística muy negativa

Nazareno Arasa vuelve a dirigir a Colón después de más de dos años.

Luego de más de dos años, Nazareno Arasa volverá a dirigir a Colón. Y el historial del Sabalero con este árbitro no es para nada positivo, por el contrario, los resultados obtenidos son muy negativos.

La realidad indica que Arasa dirigió al elenco rojinegro en siete ocasiones. De las cuales, Colón ganó un solo partido, empató dos y perdió los cuatro restantes.

La última vez que Arasa dirigió a Colón fue por el Torneo de la Liga 2023 cuando el Sabalero cayó en condición de visitante frente a Arsenal por 2-0.

En tanto que el único triunfo del Rojinegro con este juez se dio en el Torneo de la Liga 2023, cuando en el Brigadier López Colón venció a Estudiantes 1-0 con gol de Facundo Garcés.