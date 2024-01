Colón ya tiene programado su primer amistoso de pretemporada

Para el DT de Colón, Iván Delfino, era prioridad sumar más jugadores para luego pensar en los amistosos. Sobre todo, porque en algunos puestos no tenía variantes. Hasta tiró en conferencia que no contaba con "nada", siendo muy sincero. Esto producto de la sangría tras el descenso, ya que muchos no querían jugar en el ascenso.