La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Se viene el sorteo de la Primera Nacional que disputará Colón, la cual tendrá muchas particularidades. El informe de todos los detalles.

9 de diciembre 2025 · 09:13hs
La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 comienza a perfilarse y Colón ya toma nota de un formato que, más allá de algunos debates internos, transitará sin grandes modificaciones respecto a la última temporada. El lunes 22 de diciembre será un día clave: se sorteará el fixture en Buenos Aires y allí quedará determinado en qué zona competirá el Sabalero y cuál será su rival en el debut, previsto —si no hay cambios— para el 8 de febrero.

Las particularidades del nuevo torneo de la Primera Nacional

Para el club del barrio Centenario, que llega con la expectativa de protagonizar desde el inicio, el panorama general del certamen ofrece certezas. La categoría volverá a disputarse con 36 equipos divididos en dos zonas de 18, manteniendo el formato ida y vuelta a 34 fechas, sin jornadas libres. La dirigencia de la divisional pretende conservar un esquema que consideran “estable, competitivo y ordenado”, lo cual implica evitar alteraciones que puedan fracturar el calendario o sumar viajes y costos extra.

LEER MÁS: Colón lo tiene en la mira: ¿buscará al arquero Darío Sand?

En cuanto a la definición, los ganadores de cada zona disputarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, una instancia que Colón ya visualiza como objetivo prioritario. El segundo ascenso se resolverá mediante el Reducido, del cual participarán los equipos mejor ubicados detrás de los líderes. En paralelo, la lucha por la permanencia mantendrá su tensión habitual: los últimos de cada grupo descenderán a Primera B o al Federal A, según su afiliación.

Un torneo sin pausa para Colón

Un dato no menor para Colón y todos los clubes: a diferencia de la Liga Profesional, la Primera Nacional no se detendrá durante el Mundial 2026. Solo habrá un receso de dos semanas entre la primera y la segunda rueda, una pausa pensada para equilibrar tiempos de recuperación y logística.

LEER MÁS: Colotto: "Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando"

Entre las discusiones que aún siguen abiertas aparece la posibilidad de una competencia complementaria destinada a los equipos que queden afuera del Reducido, otorgando plazas para la Copa Argentina 2027. Si bien la iniciativa busca evitar largos parates para los clubes sin competencias, no termina de convencer: algunos dirigentes temen un incremento de costos y dudan del atractivo que podría tener un certamen con menor exposición.

Para Colón, el escenario es claro: un torneo exigente, largo y cargado de obligaciones deportivas donde cada detalle contará en el camino para recuperar el lugar en la elite del fútbol argentino. El sorteo del fixture asoma como el primer paso de un recorrido que promete ser apasionante.

