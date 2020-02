¿Cómo le fue a Colón contra los rivales directos por no descender?

La temporada para Colón fue muy irregular, ya que en la primera parte de la misma debió repartir sus energías entre la Superliga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Pablo Lavallén, a medida que el equipo fue avanzando fases, priorizó colocar lo mejo que tenía a disposición en el certamen internacional, donde el equipo llegó a una final histórica, que perdió frente a Independiente del Valle de Ecuador, en La Nueva Olla de Paraguay.

En tanto que en la Copa Argentina, con un plantel alternativo, redondeó una actuación histórica llegando a los cuartos de final, donde paradójicamente quedó eliminado en los penales ante Estudiantes de Buenos Aires, cuando el DT había optado por poner al equipo titular.

LEER MÁS: Vignatti viajó a Estados Unidos para intentar cerrar otro negocio para Colón

Mientras que en la Superliga también fue rotando, aunque en vísperas de las semifinales y la final, colocó un equipo alternativo, que perdió frente a Lanús en Buenos Aires y contra Atlético Tucumán en Santa Fe.

Tras el partido ante Independiente del Valle, el Sabalero cosechó una victoria sin merecer frente a Estudiantes de La Plata, que sería la última vez donde pudo sumar de a tres. Luego llegaron cinco derrotas consecutivas, el alejamiento de Pablo Lavallén, el interinato de Pablo Bonaveri y el desembarco de Diego Osella, y dos empates en serie.

En dicho lapso, Colón perdió ante Aldosivi, Arsenal, Central Córdoba y Banfield, rivales directos en la carrera por no descender, lo que es muy preocupante ya que no solamente se privó de la chance de sumar de a tres sino que también dichos equipos engrosaron sus promedios con los puntos que le ganaron.

LEER MÁS: Los pobres números de Osella en sus últimos 50 partidos como DT

Ahora se viene otro duelo clave por la permanencia, como el que animará el sábado desde las 21.45, en el Coloso Marcelo Bielsa. Hoy los dirigidos por Frank Darío Kudelka le llevan siete puntos reales de tabla, con lo cual una victoria no solo serviría para ponerse a tiro de un rival directo, sino también para cortar una nefasta racha de 22 encuentros sin victorias fuera de Santa Fe.

Los mano a mano

Fecha 1: Patronato, derrota por 1-0 en Santa Fe

Fecha 3: Gimnasia (LP), victoria por 2-1, en Santa Fe

Fecha 5: Rosario Central, empate 1-1, en Santa Fe

Fecha 13: Arsenal, derrota por 2-1, en Sarandí

Fecha 14: Estudiantes, victoria por 3-2, en Santa Fe

Fecha 16: Aldosivi, derrota por 2-0, en Santa Fe

Fecha 17: Central Córdoba, derrota por 1-0

Fecha 18: Banfield, derrota por 1-0 en Santa Fe

Los números

En lo que va de la temporada, el Sabalero jugó frente a ocho rivales directos en la lucha por no descender, con dos victorias (Gimnasia y Estudiantes), un empate (Rosario Central) y cinco derrotas (Patronato, Arsenal, Aldosivi, Central Córdoba y Banfield).