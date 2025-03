Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Colón recibirá, desde las 21.30, a Chaco For Ever, en el Brigadier López, con arbitraje de Pablo Giménez. Los antecedentes con el hombre de negro.

Colón buscará afirmarse en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional, envalentonado por la victoria que viene de sumar ante Mitre en Santiago del Estero, cuando este domingo desde las 21.30 reciba a Chaco For Ever, en el Brigadier López, con arbitraje de Pablo Giménez.

Colón quiere estirar su gran arranque ante Chaco For Ever en el Brigadier López

Junto a Pablo Giménez, en el duelo entre Colón y Chaco For Ever por la cuarta jornada de la Zona B, estarán los siguientes colaboradores: Juan González (asistente 1) y Sebastián Osudar (asistente 2). El cuarto árbitro será César Ceballos.

Los antecedentes de Pablo Giménez con Colón

Pablo Giménez dirigió a Colón en siete oportunidades, de las cuales consiguió tres victorias, dos empates y sufrió una derrota. Le amonestó a 10 jugadores y le expulsó a uno.

La primera vez que estuvo en un partido con Colón como protagonista fue el 4 de diciembre de 2005, en un partido de Primera División. El Sabalero le ganó a Argentinos en el Brigadier López por 2-0, con los tantos de Germán Denis y Esteban Fuertes.

En tanto que la última vez que estuvo en un partido de Colón fue el pasado 7 de julio de 2024, en el empate sin goles, en La Fragata Presidente Sarmiento, ante Almirante Brown.

En tanto que Ricardo Pancaldo, como DT de Atlético de Rafaela, recuerda el encuentro del 1 de junio del año pasado, cuando el Sabalero le ganó por 1-0 como local, y el juez expulsó mal a Rodrigo Colombo a los 38' del primer tiempo, cuando el encuentro estaba empatado y el trámite era favorable a su equipo.

Los antecedentes de Pablo Giménez con Chaco For Ever

Pablo Giménez tiene tres partidos como árbitro de encuentros de Chaco For Ever, con un triunfo y dos derrotas. Le amonestó a siete jugadores y no le expulsó a ninguno.

La primera vez que lo dirigió ue el 24 de mayo de 2022, en la derrota como local contra Almagro por 1-0. En tanto que la última fue el 10 de septiembre de 2023, en la categoríca caída, también como local, por 4-0, frente a Quilmes.

El otro encuentro fue de Copa Argentina, el pasado 8 de marzo de 2023, en la victoria por penales contra Sarmiento de Junín por 6-5, tras haber igualado sin goles en el tiempo reglamentario.