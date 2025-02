Cómo les fue a los delanteros de Colón en la última temporada

LEER MÁS: Ariel Pereyra estuvo viendo al Selectivo de Colón en la Copa Túnel Subfluvial

De cara a este arranque de temporada, se nota un cambio significativo en Colón en la ofensiva, donde llegaron el Puma Gigliotti, José Barreto y el paraguayo Jorge Luis Sanguina, en tanto que se fueron en el receso Toledo, Braian Guille y Axel Rodríguez. Antes lo habían hecho Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón.

Rossi Gol Colón.jpg Prensa Colón

Solo sobrevive del plantel anterior Genaro Rossi, quien llegó procedente de Chaco For Ever, y tuvo muchas oportunidades, más allá que no se caracterizó por un fuerte poder de gol.

Los sorprendentes datos de cada uno de los delanteros de Colón

Genaro Rossi: En el 2024, Rossi anotó dos goles en 20 partidos en el conjunto chaqueño, en la primera parte de la temporada, y dos con el Sabalero, en la segunda parte del año, con 17 presentaciones. Fueron 2113 minutos en cancha.

BarretoColon.jpg

Emmanuel Gigliotti: Lo más llamativo ocurre con el Puma Gigliotti, quien en Unión La Calera de Chile. Jugó 17 partidos, donde en cinco fue titular, en 12 ingresó desde el banco de los suplentes y fue reemplazado en dos oportunidades. Anotó tres goles. Llega con una inactividad de más de siete meses.

LEER MÁS: Brian Negro, por UNO 106.3: "En Colón trabajamos para pelear el ascenso, no hay otra"

José Barreto: Es el delantero que llega precedido de una buena temporada, que lo distingue del resto. Viene de disputar 39 partidos en San Telmo, con 30 como titular, nueve ingresando desde el banco y siendo reemplazado 29 veces. En 2429 minutos anotó siete goles.

Jorge Luis Sanguina: El paraguayo, última incorporación de Colón, jugó ocho partidos en Independiente Rivadavia de Mendoza, todos ingresando desde el banco de los suplentes. En 187 minutos no convirtió.