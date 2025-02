Brian Negro, por UNO 106.3: "En Colón trabajamos para pelear el ascenso, no hay otra"

Colón entró en la cuenta regresiva para debutar el jueves que viene en la Primera Nacional recibiendo, desde las 21.10, a Temperley por la zona B. Por eso, a medida que se acerca el día aumenta la expectativa, después de haberse renovados las ilusiones y con un objetivo que no cambia: ascender.

En la previa, el zaguero Brian Negro, una de las caras nuevas para esta temporada, contó sus sensaciones en el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3: "El cuerpo técnico es muy bueno en todo sentido. Te da una confianza muy buena para desarrollar su idea. Le vamos agarrando las manos y marchamos de menos a más hacia el jueves. La tienen muy clara y te enseñan".

"Me agarra en un momento bueno. Vengo de años positivos con continuidad y un nivel alto de confianza. Sabemos lo que estará en juego y sé a dónde vine. Cargar con esa mochila de candidato nos la pusimos de entrada y entrenamos para pelear el ascenso. Eso no tengo dudas", agregó el zurdo.

Brian Negro.jpeg Brian Negro palpitó el debut de Colón ante Temperley. Prensa Colón

La preparación de Colón

Asimismo, el marcador central mencionó: "Los primeros días cuestan un poco, pero lo asimilamos bien. Desde el 27 de noviembre casi no paramos y nos estamos preparando para ser competitivos".

Hasta ahora el esquema es un misterio, pero Brian Negro dio una importante pista: "Probamos varias opciones dependiendo el rival. Sobre todo para los momentos de partido y a mí no me influye. El año pasado jugué en línea de tres y cuatro. Estamos practicando mucho la línea de cinco y soy stopper izquierdo por ahora. Lo hice de líbero también, pero me gusta más ser stopper para tener salida".

Respecto al encuentro, consideró: "Es la primera vez que jugaré contra Temperley. Conozco a varios jugadores y es un buen equipo. Uno en la semana se preocupa por el rival e intenta contar con las mayores herramientas para el partido. Sobre todo, cómo juegan los técnicos. Me gusta estar al tanto".

En el final, Brian Negro le puso una ficha a la jerarquía de Emmanuel Gigliotti: "Puma, como todos sabes, vino sin ritmo y lo estamos viendo bien. Se está poniendo a punto y no creo que lo apuren, porque es un torneo largo y nos va a ayudar un montón".

Escuchá la nota con Brian Negro en Colón por UNO 106.3